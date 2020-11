Rinviata Chieri-Bargamo

CHIERI (TORINO)- Il gruppo squadra della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sta concludendo il periodo di isolamento fiduciario previsto dal protocollo dopo che i tamponi di lunedì 2 novembre avevano riscontrato più di tre casi di positività al Covid-19.

In attesa dell’esito dei nuovi tamponi, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita con la Zanetti Bergamo in programma domenica 15 novembre per la 12ª giornata del girone d’andata.

Anche la partita con Bergamo slitta dunque a data da destinarsi, al pari di quelle già rinviate in precedenza con Trentino, Busto Arsizio e Scandicci.