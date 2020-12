Domani alle 18.30 il recupero Trento-Cuneo

TRENTO -Proseguono i recuperi del girone di andata del Campionato di Serie A1 Femminile. Giovedì alle 18.30, si completerà il programma della 7a giornata con la gara tra Delta Despar Trentino e Bosca S.Bernardo Cuneo, originariamente prevista il 25 ottobre. Per entrambe le squadre si tratterà dell’ultimo match della prima metà di Regular Season, in attesa di riprendere con il girone di ritorno mercoledì 16 dicembre.

Una partita importante per entrambi i team: le gialloblù di Matteo Bertini, settime in classifica a quota 13 punti, giungono all’appuntamento reduci da sei sconfitte di fila, in cui Fondriest e compagne hanno tuttavia dovuto vedersela con le formazioni più quotate del campionato. Le gatte di Andrea Pistola, all’ultima tappa del tour de force che le ha viste disputare sette gare in ventitrè giorni, con la sofferta vittoria su Brescia si sono portate a una sola lunghezza di distanza dalle trentine e cercheranno quel successo esterno che manca ormai dalla prima di Campionato per centrare il sorpasso.

« Siamo ovviamente molto motivati a voler riscattare immediatamente la prestazione non all’altezza della situazione offerta domenica a Chieri – spiega coach Bertini, tecnico della Delta Despar -. In questo momento più che alle nostre avversarie dobbiamo pensare al nostro gioco e alla qualità che sapremo portare in campo: sarà necessario ritrovare lucidità, capacità di prendersi i rischi giusti e soprattutto continuità di rendimento. Cuneo sta ritrovando il ritmo gara dopo diversi rinvii, ha perso una giocatrice importante come Degradi ma rimane un sestetto molto attrezzato, soprattutto nella fase break e nella correlazione muro-difesa. Per noi sarebbe importantissimo chiudere l’andata con un risultato positivo, per poter preparare poi con maggiore serenità il delicatissimo avvio di ritorno ».

« Sarebbe importante tornare a vincere lontano da casa per muovere ancora la classifica e concludere al meglio il girone di andata – risponde Sonia Candi, centrale della Bosca S.Bernardo ed ex della gara -. Mi aspetto che la Delta Despar Trentino parta forte e agguerrita vista la sconfitta subita domenica a Chieri. I loro punti di forza sono sicuramente l’efficacia in battuta e ricezione oltre al gruppo, rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello dello scorso anno. Giocare al Sanbapolis non è semplice; dovremo essere aggressive al servizio e cercare di imporre il nostro gioco ».

7a GIORNATA-



Giovedì 3 dicembre 2020, ore 18.30

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Giardini-Sessolo