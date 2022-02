Rottura del crociato per Tatiana Kosheleva

VALLEFOGLIA (UNBINO)- Che l’infortunio patito nell’incontro con la Prosecco Doc Conegliano fosse grave lo si era capito subito, ma la diagnosi definitiva per Tatyana Kosheleva suona come una sentenza. Per la giocatrice russa della Megabox Vallefoglia si tratta di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio che costringerà la sfortunata giocatrice russa ad operarsi. Per lei la stagione è finita, la rivedremo in campo nel prossimo campionato. La società marchigiana sta pensando se tornare o meno sul mercato per sostituirla.