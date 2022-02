L'8a di ritorno è la giornata dei testa coda

ROMA -Una coincidenza molto particolare animerà l’ottava giornata di ritorno della vivo Serie A1 Femminile: per uno scherzo del calendario, le prime cinque del campionato affronteranno le ultime cinque, in un vero e proprio banco di prova sia per la vetta che per la salvezza. La prima della classe Monza aprirà il fine settimana in casa di Casalmaggiore (diretta Rai Sport + HD, sabato ore 20.30), mentre domenica alle 17, Conegliano e Novara giocheranno sui campi di Trento e Roma allo stesso orario in cui Scandicci e Busto Arsizio ospiteranno Perugia e Bergamo. In pomeridiana anche Vallefoglia, che vuole chiudere una super settimana in casa contro Firenze, mentre il posticipo delle 19.30 (in onda su Sky Sport Arena) sarà il derby piemontese tra Cuneo e Chieri.

In vetta alla classifica con quattro punti di margine, seppur consapevole che le inseguitrici hanno delle gare da recuperare, la Vero Volley Monza punta a replicare la performance convincente vista a Chieri, in casa della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che dovrà subito dimostrare di aver dimenticato la sconfitta contro Vallefoglia. All’andata Danesi e compagne ebbero la meglio sulle rosa con una prova senza sbavature e le accelerazioni di Davyskiba, MVP della sfida, oltre a quelle centrali di Candi e Danesi e quelle laterali di Van Hecke a fare la differenza.

« Monza è una grande squadra – dice Luna Carocci – giocare contro la prima in classifica del campionato fa sempre un effetto particolare e dev’essere per noi l’occasione per far crescere il nostro livello di gioco e per mettere in campo grinta ed entusiasmo. Siamo coscienti di poter conquistare qualche punto per muovere la nostra classifica anche in scontri sulla carta proibitivi ».

Marco Gaspari, ex della partita, mette in guardia proprio sulla difficoltà del match:

« Partite abbordabili nel campionato italiano non ce ne sono. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, ovvero dare continuità al nostro percorso in regular season, ma dall’altra parte troveremo una squadra che ha una storia importante alle spalle, vuole fare punti per la lotta salvezza e gioca davanti al proprio pubblico. Un match quindi da approcciare con tanta attenzione ma anche con grande aggressività ».

Dopo i festeggiamenti del turno infrasettimanale, è subito tempo di tornare in campo per la Delta Despar Trentino che è attesa da un impegno sfidante contro le campionesse della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. La vittoria contro Bergamo ha dato nuova linfa alla classifica delle ragazze di mister Bertini, che ora dovranno cercare di mantenere entusiasmo e concretezza per cercare di portare a casa altri punti. Di contro, le pantere hanno sofferto non poco nel recupero contro Vallefoglia, spuntandola solo al tie-break e perdendo un punto importante per la lotta alla vetta. Queste le parole di Bertini:

« La vittoria ottenuta mercoledì nel recupero contro Bergamo ci ha restituito morale, fiducia e la consapevolezza di poter ancora raggiungere l’obiettivo stagionale. Ora ci attende una gara con Conegliano particolarmente complicata, in cui dovremo concentrarci per lo più sulla qualità della nostra prestazione. Siamo consapevoli che strappare punti in questa giornata sarà una missione quasi impossibile ma anche in partite come queste dovremo comunque provare il tutto per tutto per cercare di racimolare qualche punticino insperato. In ogni caso mi aspetto una prestazione convincente che possa regalarci ulteriori certezze in vista dei prossimi fondamentali scontri in cui ci giocheremo la salvezza ».

« La partita con Vallefoglia non è stata certamente soddisfacente – ha dichiarato coach Santarelli – a fine gara c’era molta delusione per come era stata approcciata la partita e ci siamo confrontati tra di noi per capire cosa fosse successo. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, ci avviciniamo alla parte più importante della stagione, stiamo recuperando tutte le pedine assenti e possiamo allenarci molto meglio rispetto al passato. Le nostre avversarie di domenica stanno lottando per salvarsi, hanno colto un ottimo risultato vincendo nettamente con Bergamo e quindi saranno cariche per cercare di fare punti. Non dovremo permettere a Trento di fare quello che ha fatto Vallefoglia l’altra sera, prendere fiducia ed entusiasmo, dovremo giocare assolutamente una partita differente soprattutto eliminando le pause e spingendo sempre ».

Il Palazzo dello Sport di Roma Eur, l’Acqua & Sapone Roma Volley Club scenderà in campo contro l’Igor Gorgonzola Novara di coach Lavarini, con punti importanti in palio per entrambe le formazioni. Dopo il successo infrasettimanale per 3-1 ai danni de Il Bisonte, le zanzare sono attualmente quarte a -6 dalla capolista, ma con tre partite da recuperare. Consapevole della caratura agonistica che contraddistingue la squadra avversaria, le wolves guidate in panchina da coach Mafrici cercheranno di proseguire il percorso positivo delle ultime settimane, sfruttando il calore del pubblico casalingo. L’andata, terminata 3 a 0, aveva visto dominare Bosetti e compagne con una super Karakurt da 18 punti e una Roma non abbastanza concreta nei momenti chiave del match.

Sofia Rebora, centrale giallorosso, ha commentato la sfida alle porte:

« Con Monza abbiamo provato a tenere il ritmo per buona parte dell’incontro, come dimostrato nel secondo set, poi nei momenti salienti loro hanno avuto una marcia in più, esprimendo tutto il loro valore. Potevamo fare meglio al servizio, ma non siamo riuscite fino in fondo. Sulla base di questo, martedì, siamo tornate al lavoro con gli stessi obiettivi da raggiungere consapevoli che anche Novara sarà un’altra avversaria di altissimo livello. Oltre un roster validissimo, hanno soprattutto un palleggiatore molto forte ed esperto. Per questo motivo, sarà nostro compito, a partire dalla battuta, cercare di limitare la sua distribuzione e fare il nostro gioco con più aggressività. Bisognerà dunque essere lucide fino alla fine e limitare ogni tipo di errore ».

Questa invece la dichiarazione della schiacciatrice Sofia D’Odorico:

« Andiamo a Roma con una vittoria alle spalle e con l’obiettivo di raccogliere altri punti importanti per la classifica. Scenderemo in campo guardando sì a Roma ma ancor di più a noi, perché sono convinta che la differenza possa farla il nostro gioco. Tanti impegni ravvicinati? Siamo in trasferta da mercoledì e andremo avanti ancora alcuni giorni, è un periodo senza sosta ma noi siamo contente di affrontarlo assieme, perché abbiamo l’occasione di crescere ancora di più come gruppo. L’obiettivo è mantenere il trend positivo in campionato, che è anche la chiave per costruire al meglio quello che andremo ad affrontare ».

Si chiude il ciclo di tre incontri casalinghi consecutivi in una settimana per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: dopo lo squillante successo su Casalmaggiore e l’impresa poco meno che eroica compiuta strappando un punto all’imbattibile Conegliano, nonostante l’infortunio di Kosheleva e l’assenza di Newcombe ed Alanko, la squadra di coach Fabio Bonafede affronta ad Urbino Il Bisonte Firenze. L’incontro mette in palio punti cruciali nella lotta per la salvezza per le urbinati, mentre le bisontine con una sola vittoria nel 2022, devono provare a risalire la classifica per ottenere un piazzamento migliore in vista dei playoffs.

A parlare prima della gara è mister Bellano:

« Con Vallefoglia chiudiamo questo ciclo di cinque gare in due settimane. Ci arriviamo da una parte con tanta consapevolezza dei nostri mezzi, ma dall’altra con l’idea che manca ancora un piccolo tassello per concretizzare tutto quello che facciamo di buono nel corso dei set. A Urbino troviamo una squadra molto battagliera, che nell’ultimo periodo ha fatto una serie di risultati positivi. Dovremmo essere bravi e cinici a sfruttare tutte le occasioni che ci verranno concesse. Mi aspetto una partita lunga e combattuta, ma sono convinto che domenica vedremo comunque un Bisonte pronto a vendere cara la pelle per ottenere i tre punti in questa trasferta ».

Dopo quattro trasferte consecutive tra campionato e coppa, la Savino Del Bene Scandicci torna a giocare tra le mura amiche del Palazzetto di Scandicci, e lo fa aspettando al varco la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le ragazze di coach Barbolini, reduci dalle due vittorie al tie-break sia in nella scorsa giornata che in CEV Challenge Cup contro Chieri ed Aydin, affronteranno le umbre di coach Cristofani, ex della partita, galvanizzate dalla vittoria in rimonta nell’ultima giornata contro Trentino e sempre più bisognose di punti per uscire dalle retrovie.

Massimo Barbolini presenta così la sfida:

« Scendiamo in campo a pochi giorni dalla trasferta in Turchia in questo tour de force che stiamo affrontando da due mesi a questa parte. Sappiamo che domenica è una partita difficile perché Perugia è una squadra che sta crescendo e che ha bisogno di punti su qualsiasi campo. Per noi è un intermezzo tra questa semifinale di Challenge che come immaginavamo si sta rivelando molto difficile. Cercheremo comunque di fare un buon lavoro domenica, per poi pensare a quello che ci aspetterà mercoledì ».

Per Perugia è proprio l’ex Cristofani a rilasciare una dichiarazione:

« Scandicci ha una squadra in forma, noi stiamo giocando bene a tratti, abbiamo momenti in cui riusciamo ad esprimere al meglio il nostro gioco e altri invece in cui perdiamo ma sempre stando in partita. Per una squadra che si deve salvare, stare sempre nel gioco è l’atteggiamento giusto, dobbiamo continuare così perché tutte le partite saranno occasioni per avvicinarci al nostro obiettivo. Mancano dieci gare, con ben nove partite in un mese, e vedremo di fare del nostro meglio in questo prossimo mese che si prospetta di fuoco. Dovremo essere bravi a gestire le risorse fisiche e quelle mentali, perché qualsiasi gara potrebbe essere quella giusta per fare il salto di qualità ».

Un vero e proprio classico del volley l’incontro tra la Unet E-Work Busto Arsizio e la Volley Bergamo 1991. Situazione delicata per le orobiche del nuovo coach Micoli: la vittoria contro Perugia e la bella prestazione contro Novara avevano dato morale, ma il pesante 3-0 subito da Trento nell’infrasettimanale ha rimesso tutto in discussione, facendo piombare le bergamasche all’ultimo posto in classifica. Più tranquilla Busto Arsizio, quinta in classifica e con largo margine sulla sesta, in cerca di punti per migliorare il piazzamento finale.

Così presenta la gara Lucia Bosetti:

« Quella di domenica non è una partita dal risultato scontato. Il nostro avversario è infatti in difficoltà, si trova in fondo alla classifica e proprio per questo dobbiamo tenere alta l’attenzione: sono convinta che d’ora in poi Bergamo giocherà ogni gara come una finale. Noi siamo in un buon periodo e abbiamo la fortuna di non avere gare da recuperare: questo ci permette di allenarci con continuità e affrontare con buone prospettive il finale di stagione”. “Abbiamo complicato il nostro cammino lasciando per strada punti persi in gare con avversarie che lottano per il nostro stesso obiettivo – spiega Andrea Veneziani, amministratore di Bergamo – Questa, purtroppo, è un’amara realtà con cui la squadra deve confrontarsi. Ma abbiamo ancora otto gare da disputare: ci sono il tempo e i punti necessari per rialzarsi. Non saremo purtroppo gli unici padroni del nostro destino, perché dovremo confrontarci anche con i risultati delle squadre avversarie, ma dovremo lottare e reagire con il lavoro quotidiano, la determinazione, la volontà e la consapevolezza che si dovrà mettere in campo tutto ciò che è possibile per invertire la rotta ».

Bosca S.Bernardo Cuneo e Reale Mutua Fenera Chieri si affrontano, nel posticipo di giornata, in una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni: chi vince si lascerà infatti alle spalle una serie di tre sconfitte consecutive. Per le gatte, ancora a secco di vittorie stagionali nei derby piemontesi, una doppia motivazione per fare bene, soprattutto dopo il 3-2 dell’andata al PalaFenera. Le due squadre sono separata da quattro punti in classifica, con Chieri davanti e con una gara da recuperare.

La centrale di Cuneo, Federica Stufi, ha commentato:

«Stiamo ritrovando il nostro gioco, che avevamo un po’ perso nelle ultime gare. Una volta che ci esprimiamo come sappiamo, riusciamo a giocarcela con tutti. Il derby con Chieri è una partita molto sentita con una squadra che come noi sta attraversando un momento di difficoltà. La chiave sarà giocare di squadra, perché quando lo facciamo succede qualcosa di magico e tante situazioni apparentemente impossibili vengono riprese. Non possiamo permetterci di sprecare energie o palloni; ogni palla deve essere importante come quella del venticinque ».

Da centrale a centrale, così presenta il match Alessia Mazzaro:

« Con Monza non è andata come ci aspettavamo. Giocando in casa nostra volevamo esprimere una pallavolo migliore, un po’ più costante, e magari strappare qualche punto. Con Cuneo è una partita molto importante, andremo con l’atteggiamento e la grinta giusta, e faremo del nostro meglio, il resto, si vedrà. Dovremo sicuramente fare un buon lavoro in battuta, e lavorare con ordine col muro-difesa. Abbiamo visto contro Scandicci che se il nostro sistema di muro-difesa funziona bene, riusciamo a essere veramente una squadra insidiosa ».

PROGRAMMI E AARBITRI DELL’8a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 26 febbraio ore 20:30

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Vero Volley Monza ARBITRI: Carcione-Piperata



Domenica 27 febbraio ore 17:00-

Delta Despar Trentino – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Giardini-Traversa

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Cavalieri-Vagni

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Merli-Brancati

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Fortinfissi Perugia ARBITRI: Mattei-Grassia

Unet E-Work Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991 ARBITRI: Florian-Di Bari



Domenica 27 febbraio ore 19:30-

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Simbari-Rossi

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 49 (16-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 45 (16-2); Savino Del Bene Scandicci 45 (16-4); Igor Gorgonzola Novara 43 (15-2); Unet E-Work Busto Arsizio 41 (13-7); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10-8); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-11); Il Bisonte Firenze 23 (8-9); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-13); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-12); Delta Despar Trentino 14 (3-17); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-14).

*Punti (Vinte-Perse)