Conegliano-Scandicci big match della 9a di ritorno

ROMA -Neanche due giorni dalle emozioni del classico Novara-Conegliano che subito è tempo di tornare in campo per la nona giornata di ritorno di vivo Serie A1 Femminile. Ad aprire le danze nell’anticipo di sabato (ore 20.45 in diretta su Rai Sport + HD) ci sarà la capolista Monza contro Cuneo, che viene da due tie-break vinti in una settimana. Domenica alle 17, si parte con il derby del Ticino tra Novara e Busto Arsizio, per proseguire con Firenze–Chieri e ben tre gare salvezza: Casalmaggiore–Trento, Bergamo–Roma e Perugia–Vallefoglia. Nel posticipo della domenica (19.30 su Sky Sport Arena) il big match di giornata tra Conegliano e Scandicci, con le pantere in cerca di riscatto dopo il k.o. nel recupero e le toscane che proveranno invece ad approfittare del momento delle avversarie.

Il messaggio dal Pala Igor è arrivato forte e chiaro: la vetta del campionato è oggetto del desiderio di molte squadre quest’anno e ogni partita va sfruttata per fare punti e aumentare la distanza con le avversarie. Per questo, la Vero Volley Monza dovrà cercare di rimanere concentrata sul match casalingo contro la Bosca S.Bernardo Cuneo, in grado di vincere in meno di tre giorni due tie-break, senza farsi condizionare dalla sfida con Conegliano in CEV Champions League di mercoledì. Dalla loro, le rosablu avranno una Jordan Larson in più, già al lavoro con la squadra e pronta almeno per la panchina, per cercare di mettere subito da parte lo stop contro Casalmaggiore della scorsa giornata. All’andata, ironia della sorte, la squadra di Marco Gaspari ebbe la meglio sulle piemontesi proprio al quinto parziale, con una super Stysiak formato MVP.

Così il mister delle brianzole ha parlato nel prepartita:

« Quella contro Cuneo sarà una partita importante per noi. Arriviamo da una sconfitta brutta e sappiamo che ogni avversario in questo campionato è temibile. Giochiamo contro una squadra reduce da due vittorie importanti, contro Chieri e Roma, e avrà certamente voglia di far punti contro di noi. Dovremo riscattare la brutta prestazione di Casalmaggiore, tornando a fare bene soprattutto la fase muro-difesa: aspetto che ci è mancato a Cremona sabato scorso”. Per Cuneo è la schiacciatrice Jasper a rilasciare un commento: “Con Roma sono stati due punti guadagnati. Una partita con tanti alti e bassi e un set come il secondo che non possiamo permetterci di perdere sul 24-19. Nel terzo parziale abbiamo subito il contraccolpo psicologico ma poi siamo riuscite a rimontare e a portare a casa la vittoria. La sfida con Monza sarà molto complicata, perché ci arriviamo reduci da due partite lunghe e da una trasferta impegnativa, ma sono fiduciosa: abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutte le big. Siamo consapevoli della forza di Monza, che ha un roster lungo e competitivo, ma dobbiamo crederci e scendere in campo con la giusta carica per cercare di fare punti ».

Ci sono certe vittorie che valgono molto di più dei tre punti in palio. Una di queste è sicuramente quella conquistata dalla Igor Gorgonzola Novara contro Conegliano nell’infrasettimanale, una bestia nera finalmente sconfitta e peraltro scavalcata anche in classifica. Ora le ragazze di mister Lavarini dovranno dare seguito alla splendida prestazione nella seconda partita consecutiva al Pala Igor contro un’altra formazione tutt’altro che arrendevole: la Unet E-Work Busto Arsizio quarta in classifica. Il derby del Ticino fu spettacolo già all’andata, con un 3-2 firmato Novara al tie-break e lo sarà ancora più ora con le zanzare a -1 dal primo posto e le farfalle attaccate al gruppo di testa.

Queste le parole di Sara Bonifacio:

« Siamo orgogliose della vittoria ottenuta contro Conegliano ma quella partita dobbiamo già mettercela alle spalle, perché con Busto Arsizio ci aspetta un’altra sfida durissima. Loro sono una squadra capace di mettere in difficoltà tutti, con uno spirito molto battagliero e per questo mi aspetto un match serrato, come è stato già all’andata. Dovremo cercare di tenere alta la pressione in battuta e mantenere sempre la giusta lucidità, per cercare di imporci. Per noi in palio ci sono punti importantissimi per il nostro obiettivo prossimo, cioè il primato in Regular Season ».

Così presenta invece la sfida Giorgia Zannoni:

« Abbiamo sentito domenica alla fine della partita con Bergamo il coro dei nostri tifosi che ci chiedono una vittoria contro Novara: certo che la vogliamo anche noi, ma sappiamo che sarà durissima. La partita di andata ci ha fatto capire che forse non è impossibile e quindi andremo lì per provare a centrare il successo. E’ un campionato in cui non ci sono risultati scontati, lo vediamo ogni domenica: insomma siamo fiduciose e cariche per questo derby del Ticino ».

Dopo la bella vittoria al tie break di sabato scorso, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore torna tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona per un’altra sfida importantissima. Domenica, la formazione rosa affronterà la Delta Despar Trentino in uno scontro diretto fondamentale per la classifica, con le due formazioni separate da quattro punti nelle retrovie della graduatoria. Un successo per capitan Bechis e compagne permetterebbe di staccare forse definitivamente la zona retrocessione, mentre per le gialloblu è una delle ultime chiamate a disposizione.

« Questa partita per noi è cruciale per fare punti che valgono doppio nella sfida salvezza – dice Marina Zambelli – In caso di vittoria infatti potremmo affrontare più serenamente le tre partite in pochi giorni che ci aspettano per la prossima settimana. Arriviamo da un impresa contro Monza e non dobbiamo commettere l errore di pensare che questa partita sia più facile, per Trento infatti è fondamentale venire da noi e fare punti, quindi mi aspetto un avversario combattivo e determinato già dai primi scambi. Penso che sia importantissimo avere un approccio come quello avuto nella scorsa partita per poter indirizzare la gara a nostro favore e sarà necessario mantenere lucidità e determinazione fino alla fine ».

« Per noi sarà una gara da dentro o fuori e il risultato inciderà inevitabilmente sul nostro cammino salvezza – spiega Matteo Bertini, coach di Trento – Dobbiamo arrivarci con consapevolezza e convinzione di poterci giocare le nostre chance, sapendo che troveremo di fronte a noi una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma, come testimonia il successo al tie-break ottenuto con Monza. La Vbc ha ritrovato una Rahimova al top della condizione ma in generale l’intera squadra si sta esprimendo su ottimi livelli. Tornando a noi anche contro Conegliano si sono intraviste buone cose e abbiamo tenuto bene il campo: in settimana abbiamo lavorato molto sul sistema muro-difesa, che sarà un aspetto determinante per ottenere un risultato positivo ».

Dopo tre turni lontana dalle mura amiche, la Volley Bergamo 1991 torna a casa in vista di una partita fondamentale per il proseguo della stagione contro l’Acqua & Sapone Roma Volley Club. Le due squadre sono separate in classifica da tre punti, con le orobiche che al momento occupano l’ultima posizione della graduatoria dopo la sconfitta contro UYBA di settimana scorsa. Le giallorosse hanno disputato invece in settimana il recupero contro Chieri, riuscendo a strappare un punto al quinto parziale. Coach

Stefano Micoli è comunque ottimista sul finale di stagione:

« Non deve esserci pessimismo: ripartiamo dalle cose ben fatte a Busto e andiamo avanti cercando di limitare gli errori. Roma è in crescita, è una squadra coriacea che non molla, in settimana è andata vicino alla vittoria con Cuneo e anche contro Novara si è presa un set. Tendo però sempre a pensare più a noi stessi e a consolidare le nostre forze. Questa partita in casa è una ripartenza in cui possiamo approfittare dell’energia dei nostri tifosi: nella nostra tana, la vicinanza e l’incitamento del pubblico sono fondamentali. Sarà come avere una persona in più in campo ».

Agnese Cecconello, centrale di Roma ha invece dichiarato:

« Siamo felici di aver preso un punto prezioso mercoledì contro una squadra di media-alta classifica, e questo ci rende consapevoli di quanto il nostro valore non sia da meno rispetto a quello di altre squadre ben posizionate. Tuttavia, sappiamo che avremmo potuto dare quel qualcosa in più. Bergamo è una squadra completamente diversa da Cuneo, sia per i giocatori sia per l’obiettivo verso cui si muove, per cui la gara andrà affrontata, e ancor prima preparata, in modo diverso. Sarà importante riuscire ad avere una buona qualità di gioco, ma la cosa fondamentale sarà esternare tutta la nostra fame di vincere ».

Dopo il punto riscosso a Scandicci la scorsa domenica la Bartoccini-Fortinfissi Perugia attende tra le mura amiche del PalaBarton la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La formazione marchigiana nel girone di andata aveva conquistato il bottino pieno vincendo 3-1 contro le umbre, ma adesso in palio c’è molto di più dei tre punti assegnati per la vittoria: un successo allontanerebbe le maglie nere dal penultimo posto, una sconfitta rischierebbe di complicare di molto la corsa per la salvezza. Di contro, Vallefoglia non ha intenzione di perdere il vantaggio accumulato nelle ultime settimane sulla zona calda e con un buon risultato in terra umbra potrebbe definitivamente staccarsi dalle rivali.

Le parole del capitano di Perugia Helena Havelkova.

« Sarà una partita molto importante, per noi ogni punto che possiamo fare d’ora in avanti sarà sempre più decisivo. Dovremo concentrarci molto su di noi perché stiamo crescendo ed abbiamo fatto vedere anche contro squadre come Scandicci, Busto Arsizio e Monza che siamo in grado di giocarcela alla pari con tutte. Sicuramente sarà una battaglia perché sia loro che noi abbiamo bisogno di punti per la classifica, però scenderemo in campo tranquille perché stiamo vedendo continui miglioramenti, ci siamo preparate studiando l’avversario come facciamo sempre, ma ovviamente dovremo scendere in campo domenica per vedere cosa succederà ».

Così invece la palleggiatrice Francesca Scola, ferma per infortunio ma sempre al fianco delle urbinati:

« Domenica scorsa abbiamo giocato punto a punto nei primi tre set, vincendo il primo e perdendo secondo e terzo di misura. Nel quarto parziale ci siamo lasciate andare, del resto eravamo reduci da tre partita in una settimana e la stanchezza e la pressione si sono fatte sentire. Ora andiamo a Perugia, per un altro confronto diretto. Sia noi che loro abbiamo bisogno di fare punti: nella gara di andata vincemmo noi 3-1, ma fu una partita molto tirata. Mi aspetto una partita simile anche domenica. Quota salvezza? Difficile fare tabelle, dobbiamo pensare solo a fare più punti possibile in ogni partita ».

Solo quattro punti separano Il Bisonte Firenze dalla Reale Mutua Fenera Chieri, le squadre che si affronteranno domenica a Palazzo Wanny, in cui le padrone di casa sono ancora a secco di vittorie. Le bisontine vengono dalla bella vittoria in trasferta contro Vallefoglia, mentre le collinari dal doloroso k.o. nel derby con Cuneo al tie-break. I precedenti fra i due club sono sette, con quattro vittorie per Firenze e tre per Chieri, che all’andata superò l’avversaria al quinto set. Così presenta l’incontro Massimo Bellano:

« Le caratteristiche principali di questa squadra sono due: la prima è la bella organizzazione di gioco, la seconda è la qualità e la profondità della rosa che Bregoli ha a disposizione. Questo rende sempre complicato preparare le partite contro di loro. Questa settimana per noi è stata importantissima per poter lavorare un po’ su ciò che nell’ultimo periodo non ha funzionato bene, arriviamo alla partita con grande consapevolezza. Siamo contenti che la sfida con Chieri arrivi in questo momento. Speriamo di ottenere un risultato pieno in una gara casalinga, che è una cosa che ci manca un po’ ».

A fare il punto sul momento delle piemontesi è il vicecapitano Kaja Grobelna:

« La sconfitta per 3-2 contro Cuneo non era il risultato che volevamo, anche perché sono molto vicine in classifica. Alla fin fine c’è mancato un punto, potevamo vincere 2-3. Perdere 3-2 o vincere 2-3 è molto diverso, per la testa, per la classifica, per tutto. Passando a Firenze, sarà una partita importantissima. Quelli in palio sono punti importanti sia per noi sia per loro, non è il momento di mollare, ma di combattere, ogni partita, perché ogni partita è importante adesso. C’è veramente tanta voglia di far bene, e vogliamo assolutamente mostrarlo in campo. Vogliamo andare a Firenze cariche e giocare la nostra miglior pallavolo, che abbiamo già fatto vedere ».

Mettere da parte la pesante sconfitta di Novara e ripartire subito, perché le avversarie non aspettano: dovrà essere questo il mantra della Prosecco DOC Imoco Conegliano, attesa da una settimana di fuoco in cui incontrerà la Savino Del Bene Scandicci prima dell’andata dei quarti di finale di CEV Champions League contro Monza. Le ragazze di mister Barbolini hanno sofferto lo scorso weekend, riuscendo ad avere la meglio su Perugia solamente al tie-break, ma hanno dalla loro l’euforia della prima finale conquistata grazie al successo infrasettimanale contro l’Aydin in CEV Challenge Cup. All’andata fu vittoria per 1-3 delle pantere, che al momento hanno anche un punto di vantaggio in classifica sulle avversarie.

Così presenta la sfida coach Santarelli:

« Dopo Novara ci aspetta un altro avversario tosto come Scandicci, la squadra toscana è una delle protagoniste di questo campionato ed è in un momento buono. Vorrei vedere le ragazze meno attendiste e più aggressive, credo molto in questa squadra e nelle sue qualità, ma come siamo consapevoli dei pregi lo siamo anche dei nostri difetti. A Novara ci è mancato l’attacco, ma anche la voglia di crederci quando le cose non andavano bene. Domenica servirà essere solide dal punto di vista mentale, siamo noi a fare la differenza e noi che dobbiamo imporre il nostro gioco e la nostra personalità, non possiamo permetterci di subire come è successo a Novara ».

Queste invece le dichiarazioni di mister Barbolini:

« Ci aspetta una partita difficilissima ed allo stesso tempo molto stimolante. Chiudiamo un ciclo di tredici partite in poco più di cinquanta giorni avendolo gestito piuttosto bene, dopodiché comincerà la preparazione in vista della finale di Challenge Cup e del campionato. Conegliano è una squadra fortissima, viene da una sconfitta contro Novara ma non ha mai perso negli ultimi anni due partite consecutive, e per questo sarà molto difficile giocare contro di loro. Cercheremo di affrontare al meglio questo impegno e di trarne spunto per crescere in vista del finale di stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 5 marzo ore 20:45 (Rai Sport)

Vero Volley Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Spinnicchia-Sabia

Domenica 6 marzo ore 17:00-

Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Carcione-Curto

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Delta Despar Trentino ARBITRI: Frapiccini-Mattei

Volley Bergamo 1991 – Acqua & Sapone Roma Volley Club ARBITRI: Braico-Rossi

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ARBITRI: Canessa-Luciani

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Caretti-Dell’Orso

Domenica 6 marzo ore 19:30 (Sky Sport Arena)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Piana-Pozzato

LA CLASSIFICA -

Vero Volley Monza 50 (16-5); Igor Gorgonzola Novara 49 (17-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 48 (17-3); Savino Del Bene Scandicci 47 (17-4); Unet E-Work Busto Arsizio 44 (14-7); Reale Mutua Fenera Chieri 30 (10-9); Bosca S.Bernardo Cuneo 29 (10-11); Il Bisonte Firenze 26 (9-10); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-14); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 18 (6-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-14); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 14 (4-13); Delta Despar Trentino 14 (3-18); Volley Bergamo 1991 13 (4-15).

*Punti (Vinte-Perse)