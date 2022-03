Bergamo conquista due punti d'oro contro Firenze

BERGAMO- Un notte incredibile per il Volley Bergamo 1991 che centra la vittoria, al termine di un infinito match che in oltre due ore di gioco, conquistando, nel recupero della 12a di andata , due punti pesanti contro Il Bisonte Firenze che le permettono di staccare Trento, Roma e Perugia e guardare con maggiore fiducia alla lotta per non retrocedere. Un passo indietro invece per la squadra di Bellano che, dopo la bella vittoria su Chieri, ha disputato un match a corrente alternata finendo per perdere al quinto dopo aver rimontato un passivo da 2-0.

A dispetto dell’equilibrio che regna nel punto a punto, nei primi tre set la squadra di Micoli da sempre l’impressione di poter controllare la gara, non si fa intimorire dai passi avanti delle ospiti, cedono il terzo parziale di un soffio, ma poi si fanno rimontare. E quando nel tie break tutto sembra perduto, ecco la reazione, ecco lo strappo che porta alla vittoria Cagnin e socie.

Assenti May e Butigan, coach Micoli parte con Di Iulio al palleggio e Lanier in diagonale, Schoelzel e Butigan al centro, Loda e Cagnin in posto quattro, Faraone e Cicola ad alternarsi nel ruolo di libero. Massimo Bellano risponde con Cambi in regia, Nwakalor opposto, Van Gestel e Enweonwu in banda, Graziani e Beliën al centro e Panetoni libero.

Di Iulio distribuisce al centro e ai lati e l’avvio del match è una sinfonia in cui spiccano i 5 punti di Lanier e Cagnin (83% di efficacia per la giovane schiacciatrice), i 4 di Ogoms (2 attacchi accompagnati da 2 muri), i 3 di Schoelzel (1 muro) e Loda. Finisce ai vantaggi, con Bergamo che si regala subito il vantaggio (26-24).

Il Bisonte, dopo aver chiuso il primo set in crescendo, dopo il cambio di campo prova subito il sorpasso, ma Ogoms (3 muri nel secondo parziale) agguanta la parità (8-8) e con il turno di battuta di Lanier (1 ace e 4 attacchi nel parziale) arriva l’allungo (+4) che il Volley Bergamo 1991 amministra con gli attacchi di Loda (5) fino al colpo decisivo di Cagnin (25-20).

Le rossoblù provano a contenere il nuovo assalto delle toscane che portano nuovamente ai vantaggi il parziale, Loda annulla il set point sul 24-25, Firenze ci riprova ma manda out sul 25-26, Loda annulla di nuovo (26-27), ma all’ennesimo tentativo, Il Bisonte chiude con Nwakalor (27-29).

La sfida si riapre, Cagnin e Lanier rispondono colpo su colpo ai tentativi di fuga di Firenze ed è una rincorsa, da entrambi i lati della rete: Bergamo si trova sotto prima 16-19 e poi 18-22, prova a reagire, ma lo strappo finale è de Il Bisonte che porta la gara al tie break.

Ora è Firenze che passa a prendere in mano le redini del gioco e al cambio di campo è 3-8. Loda e un ace di Lanier rimettono in gioco Bergamo, poi l’ace di Sylves (5-11) sembra lo stacco fatale, ma Cagnin e Ogoms tengono in gioco le rossoblù, si risale 11-12. Cagnin risponde a Van Gestel e mura Nwakalor: 13-13. Belien fa 14 e lo stesso fa Lanier. Un attacco out di Firenze e Lanier ribaltano il set e regalano 2 punti fantastici a Bergamo.

I PROTAGONISTI-

Emma Cagnin (Volley Bergamo 1991)- « Speriamo di aver capito da questa esperienza come reagire: anche quando tiriamo il freno a mano dobbiamo saper innescare la marcia e magari passare subito alla quinta... Noi siamo quelle degli ultimi cinque punti, quelle che spingono e reagiscono per recuperare i punti persi per strada ».

Francesca Bonciani (Il Bisonte Firenze)- « Siamo partite un po’ scariche subendo il loro gioco e non dimostrando la grinta che ci ha contraddistinto nelle ultime gare. Dopo due set abbiamo ritrovato unità di squadra e siamo riuscite a portare a casa i successivi due set. Forse un calo fisico, non siamo riuscite a stare sul pezzo tutta la partita e sicuramente dovremo lavorare su questo ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – IL BISONTE FIRENZE 3-2 (26-24 25-20 27-29 19-25 16-14)

VOLLEY BERGAMO 1991: Loda 16, Ogoms 15, Di Iulio 1, Cagnin 21, Schoelzel 10, Lanier 24, Faraone (L), Cicola, Ohman, Turla’, Borgo. All. Micoli.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 27, Belien 12, Cambi 2, Enweonwu 8, Graziani 4, Nwakalor 21, Panetoni (L), Sylves 13, Knollema 2, Bonciani, Lapini. Non entrate: Diagne, Golfieri (L). All. Bellano. ARBITRI: Piana, Goitre.

NOTE –Durata set: 26′, 23′, 34′, 26′, 20′; Tot: 129′.

MVP: Emma Cagnin (Volley Bergamo 1991)

Spettatori: 358