Cade Monza, Novara in testa

ROMA- La 10a giornata di ritorno fa segnare il cambio della guardia in testa alla classifica del campionato di A1 Femminile. La Vero Volley Monza cade sul campo di un motivato Il Bisonte Firenze al tie break e lascia il passo all’Igor Gorgonzola Novara, che espugna il campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Si porta ad un punto dalla vetta la Prosecco Doc Conegliano capace di dimostrare tutto il proprio valore al Pala Barton contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Tre punti che rafforzano il quinto posto quelli conquistati da un’incerottata Unet E-Work Busto Arsizio al cospetto della Delta Despar Trentino. Vittorie interne per le due squadre piemontesi. La Bosca S.Bernardo Cuneo travolge la Trasporti Pesanti Casalmaggiore. La Reale Mutua Fenera Chieri si impone in casa in quattro set sul Volley Bergamo 1991.

TUTTE LE SFIDE-

BARTOCCINI FORTINIFISSI PERUGIA-PROSECCO DOC CONEGLIANO-

Le previsioni vengono rispettate la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano supera in tre set la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le umbre sanno reggere il livello nella prima parte del primo set, ma sulla distanza le grandi qualità delle ospiti emergono ed il tabellone mostra un netto 3-0 (14-25 18-25 18-25 i parziali).

Parte bene Conegliano nel primo set con Egonu e Courtney (0-2) ma l’errore di Fahr e la pipe di Havelkova riporta il risultato in parità sul 2-2, comincia il punto a punto con le due squadre che fanno affidamento ad una grande vastità di giocate, arrivati all’11-11 Plummer spinge il piede sull’acceleratore e sull’11-15 Cristofani chiama il time-out. Al rientro Vuchkova sbaglia il servizio di poco ma poi le ospiti tornano implacabili e l’unica speranza è fermare ancora una volta il gioco sul 12-18. Il tentativo non ha successo, Plummer continua ad essere inarrestabile, e quando al referto va anche Courtney il margine aumenta, è proprio quest’ultima a concludere il set che va in archivio con il risultato di 14-25.

Nel secondo set dopo un punto a punto iniziale che dura fino al 4-4 è sempre Conegliano a dettare il ritmo con la solita Plummer, poi anche Egonu inizia a mettere a terra palle importanti ma a far chiamare il time-out a Cristofani è il muro di Fahr che vale il 5-10. Ancora una volta la pausa non sortisce effetti positivi sul gioco delle sue ragazze ed allora sul 12-19 chiede ancora una volta lo stop. Resta poco da fare il margine ospite è ampio e sul finale le padrone di casa possono solo contenere il set termina 18-25 con l’errore dai nove metri di Havelkova.

Nel terzo set la storia si ripete, avvio punto a punto fino al 4-4 poi le venete vanno in progressione e prendono margine, sul 5-7 Cristofani chiama il minuto di sospensione, Perugia reagisce ma le ospiti amministrano il margine e quando possono allungano arrivando nella zona calda con un margine di cinque punti (15-20). Le umbre tentano il tutto per tutto con l’ultimo time-out chiamato sul 18-24 dopo il punto di Frosini, la pausa rimanda solo di poco l’epilogo che si compie grazie a Fahr che con un primo tempo schiaccia a terra la palla del 18-25 finale.

I PROTAGONISTI-

Luca Cristofani (Allenatore Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Abbiamo giocato contro una squadra che oggi non ci ha lasciato nulla, loro sono al top della forma stanno giocando i momenti decisivi della stagione e quindi sono ad un alto livello di forma, Oggi poi hanno recuperato anche Sarah Fahr che per me è una delle migliori centrali del mondo che ha dato il suo contributo. In certi momenti abbiamo saputo dare una buona intensità solo che non riusciamo a dare la stessa continuità loro. Spero che si ripresenti giovedì quando potranno fare sicuramente la differenza ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « Sin da subito siamo stati molto attenti ed ordinati, ci è voluto un po’ per rompere il ghiaccio ma poi una volta iniziato a difendere, le ragazze sono state bellissime nel muro-difesa ed hanno sbagliato molto poco. Sono contento perché la squadra in q uesto momento si sta esprimendo bene, dobbiamo solo continuare così per altri due mesi perché è adesso che viene il bello ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (14-25 18-25 18-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 2, Bauer 7, Diop 8, Guerra 10, Melandri 3, Bongaerts, Sirressi (L), Melli 4, Provaroni, Galkowska, Guiducci, Nwakalor. Non entrate: Rumori (L). All. Cristofani.

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Fahr 8, Egonu 18, Courtney 8, Vuchkova 3, Wolosz 2, Plummer 16, De Gennaro (L), Frosini 3, Gennari 1, Caravello. Non entrate: Omoruyi, Sylla, Folie (L), De Kruijf. All. Santarelli.

ARBITRI: Verrascina, Caretti.

NOTE –Durata set: 22′, 24′, 27′; Tot: 73′.

MVP: Kathryn Plummer (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 965

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO-DELTA DESPAR TRENTINO-

Più forte delle difficoltà, più forte della sfortuna: la Unet e-work Busto Arsizio, pur senza palleggiatrici per via degli infortuni a Poulter e Monza, vince per 3-0 il match contro la Delta Despar Trentino. MVP della gara? Proprio la giocatrice che ha preso per mano la regia della squadra, “improvvisandosi” in un ruolo non suo: Lucia Bosetti, oggi più che mai, è stata esempio di professionalità, coraggio, capacità di giocare a pallavolo a 360 gradi. Il risultato del match non è mai stato in discussione, con Mingardi (23 punti) e Gray (14) a trascinare la squadra in attacco al cospetto di una Trento volenterosa ma a sua volta arrivata all’evento con problemi di formazione (out il libero titolare Quiligotti e Botarelli schierata fuori ruolo al centro).

Alle ospiti non sono bastati i 15 punti di Piani e i 10 di Rivero.

Musso parte con Bosetti – Mingardi, Olivotto – Stevanovic, Gray – Ungureanu, Zannoni libero, Bertini risponde con Raskie – Piani, Rucli – Botarelli, Nizetich – Rivero, Moro libero.

Nel primo set Ungureanu (pipe) e Mingardi (ace) lanciano subito le farfalle (5-2), ma Trento è aggressiva e raggiunge il pari con Rivero (5-5); la spagnola è abile anche nel tocco del 7-7, ma l’attacco di Gray fa respirare la UYBA (9-7). Olivotto allunga sfruttando il servizio di Bosetti, Piani attacca in rete l’11-7; Gray fa 12-7 e Bertini ferma il gioco, Bosetti palleggia alla grande per il 13-7 di Mingardi, mentre Piani trova finalmente cambiopalla (13-8). Ungureanu da 4 e l’ace di Gray portano al 15-8 e al nuovo time-out trentino, mentre Olivotto chiude a muro lo splendido scambio che vale il 16-8. Le farfalle sono padrone del campo e murano due volte con Stevanovic fino al 21-11 sull’ottimo turno al servizio della neo entrata Battista. Il set e le farfalle arrivano presto al 25-17 di Gray.

A tabellino: Mingardi 5, Gray 4, Piani e Rivero 3.

Secondo set: l’avvio è equilibrato (3-3), poi Stevanovic e Gray allungano con due muri (7-4 time-out Bertini). Zannoni si esalta in difesa e Gray attacca l’8-6, Bosetti firma l’ace del 9-6 e alza bene per Gray in 2 (10-8); la UYBA amministra il vantaggio ed anzi allunga con Mingardi (15-11) e grazie all’errore di Rivero (16-11 time-out Bertini). L’ingresso di Mason prova a dare forza alle ospiti (19-15), ma il muro di Ungureanu respinge l’insidia (20-15); sul 20-17 Musso chiama precauzionalmente time-out, poi Mingardi trova cambiopalla ed allunga (22-17); l’ace della neo-entrata Stocco fa chiamare tempo alle bustocche (23-21), ma al rientro Mingardi firma il 24-21 e Gray chiude 25-22.

A tabellino: Mingardi 12, Gray e Piani 6.

Terzo set: Trento conferma Mason in 4 per Nizetich, ma le farfalle partono forte con Gray e Mingardi (6-4); Piani spara alle stelle il 7-4 a Bertini ferma il gioco. Mingardi mura il 9-5 ed attacca il 10-6, Ungureanu mette a segno l’ace dell’11-6 (nuova interruzione Delta Despar); Bosetti si esalta con Stevanovic (13-7), Gray firma il 14-9, Mingardi bombarda il 15-10, Olivotto mura il 17-12; Stevanovic mura a sua volta il 18-13 e la strada sembra indirizzata. Sui servizi di Rivero Trento recupera qualcosa e Musso ferma il gioco (19-16), Mason trova il -2 (19-17). Piani ci crede (21-19), ma Gray e Mingardi respingono l’assalto (23-19). Chiude Mingardi 25-21.

I PROTAGONISTI-

Marco Musso (Allenatore Unet e-Work Busto Arsizio)- « Un risultato di cui siamo molto contenti perchè dimostra che anche di fronte alla più grande difficoltà (trovarsi senza palleggiatori), ci si può ampiamente adeguare, adattare, tirare fuori qualcosa in più. Il match è stato ben giocato in tutti i fondamentali, compresa la ricezione in cui abbiamo adattato un sistema nuovo in cui anche Mingardi è stata coinvolta. Siamo soddisfatti. Lucia Bosetti? Abbiamo sempre saputo che è un talento e stasera l’ha dimostrato ancora una volta. Brava anche ad entrare subito mentalmente all’interno della partita ».

Matteo Bertini (Allenatore Delta Despar Trentino)- «Abbiamo approcciato non bene la partita e non abbiamo approfittato delle loro difficoltà. Non abbiamo lavorato bene con il muro-difesa e anche in attacco non siamo state sufficientemente aggressive permettendo al loro muro di limitarci notevolmente. Non possiamo permetterci di affrontare partite in questo modo e dovremo velocemente cambiare registro perché mancano solamente tre partite in cui dovremo assolutamente strappare punti. A questo livello non basta giocare a sprazzi, ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo a preparare la difficilissima partita di Novara».

IL TABELLINO-

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – DELTA DESPAR TRENTINO 3-0 (25-17 25-22 25-21)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Olivotto 4, Ungureanu 5, Mingardi 23, Stevanovic 5, Bosetti 3, Gray 14, Zannoni (L), Battista, Bressan. Non entrate: Herrera Blanco, Poulter, Colombo. All. Musso.

DELTA DESPAR TRENTINO: Rivero 10, Botarelli 8, Piani 15, Nizetich 2, Rucli 6, Raskie 1, Moro (L), Mason 8, Stocco 1. Non entrate: Quiligotti (L), Berti, Furlan. All. Bertini.

ARBITRI: Venturi, Clemente.

NOTE – Durata set: 24′, 27′, 24′; Tot: 75′.

MVP: Lucia Bosetti (Unet e-Work Busto Arsizio)

Spettatori: 1023

IL BISONTE FIRENZE-VERO VOLLEY MONZA-

Il Bisonte Firenze torna tra le mura amiche pronto a riscattare la sconfitta al tie break rimediata a Bergamo e lo fa superando le aspettative e battendo 3-2 la regina attuale della classifica, Vero Volley Monza.

Massimo Bellano parte con Cambi in regia, Nwakalor opposto, Van Gestel e Enweonwu in banda, Graziani e Beliën al centro e Panetoni libero. Gaspari schiera Orro in diagonale con Van Hecke, Danesi e Rettke centrali, Larson e Gennari schiacciatrici e Parrocchiale libero.

Buona partenza delle bisontine che trascinate da Nwakalor si portano avanti 6-3 costringendo Gaspari a fermare il gioco. Al rientro riprende la fase break Monza grazie al mani out di Van Hecke, segue il monster block di Graziani su Gennari che ricambia con l’ace sulla rotazione successiva. Bomba di Nwakalor, Danesi ferma la fast di Belien, ricostruzione di Belien per la seconda linea di Nwakalor (11-9). Centrale show: Orro per Danesi, Cambi per Graziani (13-11). Accorcia Monza con Gennari, la super parallela di Nwakalor vale il +3 Firenze. Ancora Gennari in diagonale, mani out di Van Gestel (16-13). Larson d’esperienza frega il muro di Firenze, Candi in campo per Rettke trova l’ace, conclusione di Larson e parità (16-16). Diagonale strettissima di Van Gestel, primo tempo di Danesi. Monster block di Cambi su Larson, poi qualche errore e Monza passa avanti (18-19) e Bellano ferma il gioco. Larson, ancora avanti Monza. Boldrini al servizio su Danesi. Azione lunghissima e spettacolare, ha la meglio Larson grazie al sapiente mani out di Larson (19-21). Due super spike di Nwakalor valgono l’aggancio, Van Hecke da posto due, mani out Van Gestel e ancora parità (22-22). Monster block di Belien sulla fast di Candi. Secondo time out discrezionale per Gaspari. Errore Firenze, Larson si prende il primo set point sfondando il muro (23-24) e Bellano chiede time out. Nwakalor vola alto e passa da zona due, doppio cambio Sylves-Cambi e Bonciani-Nwakalor. Mani out Van Gestel e set point Firenze, Sylves monster block (26-24).

Inizio secondo set con Nwakalor, l’azione successiva è lunga e segnata dai tanti interventi difensivi di Panetoni ma chiude Monza. Botta e risposta Enweonwu-Larson (3-3). Monza fa la voce grossa in fase offensiva e allunga con Danesi, Van Hecke ed un’ottima Candi autrice di due bellissimi muri individuali. Le bisontine riprendono la fase break sul 6-13 grazie al tocco di Orro sull’attacco di Van Gestel. Monster block di Candi su Belien (6-14). Muro di Belien, errori da entrambe le parti (9-15). Enweonwu e Nwakalor tentano di riprendere le redini del gioco (12-17). Van Gestel per Firenze, Van Hecke per Monza (14-19). Bellano ricorre al doppio cambio Knollema-Cambi e Bonciani-Nwakalor. Bonciani per la pipe di Enweonwu fermata dal muro a tre ospite. Azione spettacolo lunghissima, finisce con il fallo di invasione di Van gestel a muro (videocheck). Murone di Orro su Knollema, Van Hecke e larson. Mani out Knollema, errore Firenze (15-25).

Inizio terzo set segnato dalle conclusioni vincenti di Van Gestel in attacco e a muro (3-3). Anticipo vincente di Orro (3-4). Primo tempo di Danesi, risponde Sylves in fast, parità. Van Hecke in rete dopo un’azione confusa. L’arbitro assegna il punto a Monza per fallo di Cambi, diagonale profonda di Gennari (6-8). Accorcia Sylves ma non passa il servizio di Enweonwu. Gennari da seconda linea e sul +3 ospite Bellano ferma le sue. Knollema su Enweonwu, invasione di Candi poi rimedia Van Hecke. Fuga Monza: errore Nwakalor, muro vincente di Orro, Van Hecke da posto due (9-14). Fallo Monza, super difese di Knollema e Van Gestel per un’azione da brividi chiusa in attacco da Knollema. Time out Gaspari (11-14). Invasione Cambi che si fa perdonare con la conclusione successiva di seconda attenzione, murone di Sylves -3 Bisonte. Nwakalor in diagonale, ace di Knollema, Sylves di seconda intenzione confusione per Orro e compagne e Gaspari chiama time out (17-17). Fallo Monza, mani out di Van Gestel e super spike di Nwakalor che vola (20-17). Gaspari inserisce Davyskiba per Larson. Mani out di Gennari, pronta risposta di Nwakalor prima in attacco e poi a muro fermando Davyskiba (22-18). Mani out Davyskiba, Danesi vola per il primo tempo del -2. Ottima ricezione di Knollema e Cambi apre il gioco per Nwakalor (23-20). Dentro Boniani su Sylves, azione spettacolo chiude Van gestel in mani out. Fallo Cambi 24-21, rientra Nwakalor ed è out la sua conclusione (24-22). Time out Bellano. Davyskiba spara out da posto 4 e Bisonte si aggiudica il set, 25-22.

Avvio di quarto set con il mani out di Van Gestel, errore Monza (2-0). Sfonda il muro Davyskiba, rispondono Van Gestel e Nwakalor poi arriva la conclusione di carattere di Cambi e con il fallo di Danesi Firenze raggiunge il massimo vantaggio (6-2). Parallela Davyskiba, mani out Van Gestel (7-3). Gaspari manda in campo Stysiak, bene Danesi e Van Hecke (8-5). Nwakalor a segno dopo una lunga azione, recupero difensivo ai limiti del possibile altra azione lunga, chiude Firenze murando Stysiak e facendo saltare Palazzo Wanny (10-5) e Gaspari ferma il gioco. Errore Monza, mani out Stysiak (11-7). Due errori Firenze, pallonetto vincente di Nwakalor per riprendere la fase break (12-9). Stysiak, ace di Candi ma ancora Nwakalor (14-11). Errore di Sylves al servizio, Nwakalor vola da posto due (15-12). Cambi di seconda intenzione, decisione arbitrale dubbia che premia Firenze. Errore al servizio per Knollema, Gennari da posto quattro, Belien in fast (18-15). Ancora un errore al servizio con Belien, Monza ne approfitta con la parallela di Gennari (18-17). Time out Bellano, al rientro il videocheck ribalta la decisione arbitrale e conferma in l’attacco di Stysiak che vale il pareggio. Rientra Enweonwu per Knollema. Parallela di Stysiak,errore in attacco di Nwakalor +2 ospiti e Bellano ricorre al secondo time out discrezionale. Monster block Firenze, Davyskiba, bel primo tempo di Sylves (20-22). Due errori consecutivi al servizio, Van Gestel mette a terra la bomba del pari 22 e Gaspari ferma le sue. Azione lunghissima, chiude Danesi a muro, poi il monster block di Davyskiba consegna il set point a Monza. Annulla Van Gestel con il mani out del 23-24, Bellano manda al servizio Bonciani ma chiude Monza con Stysiak. (23-5)

Gennari al servizio per l’inizio del tie break. Davyskiba in evidenza, bomba di Danesi in primo tempo (1-3). Bellano fa rientrare Knollema su Enweonwu, super diagonale di Van Gestel e primo tempo profondo di Danesi (2-4). Super parallela di Davyskiba, pallonetto d’esperienza di Belien (4-5). Danesi primo tempo vincente, Orro per Gennari ma arriva il muro di Sylves (5-6). Super spike di Gennari, passa sopra Nwakalor per la palla che vale il -1, Cambi si affida ancora a lei ed il mani out vale il pareggio (7-7). Gennari lavora sulle mani del muro, Van Gestel in profondità e arriva la bomba di Nwakalor (9-8) e time out Monza. Azione lunga con errore finale di Nwakalor, mani out della stessa nell’azione successiva (10-9). Errore al servizio per la subentrata Bonciani, rientra subito Nwakalor (10-10). Belien in profondità, errore al servizio Van Gestel. Super pipe di Nwakalor, risponde Stysiak in profondità (12-13). Boldini per Danesi. Nwakalor e poi monster block di Knollema regalano il match point a firenze. Time out per Monza. Knollema murata da Stysiak 14-14. Entra Rettke per Orro per alzare il muro. Stysiak spara out per il secondo match point Firenze. Rientra Orro per Rettke. Sylves mura Davyskiba e Firenze chiude 16-14, esplode Palazzo!

I PROTAGONISTI-

Massimo Bellano (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Sicuramente una partita giocata bene, dobbiamo avere un po’ di rammarico per il quarto set perché potevamo chiuderla prima e lo avremmo fatto legittimamente. Il momento cruciale è stata la fase centrale del terzo set, loro sembravano avere un ritmo di gioco molto migliore del nostro ma poi il turno al servizio di Knollema ha cambiato l’inerzia del set e della partita e da lì in avanti abbiamo fatto tante cose belle. Ancora ci sono degli errori m dobbiamo tenere conto che abbiamo una squadra giovanissima e co tutte queste gare le possibilità di allenarci sono poche e quindi di conseguenza tutto quello che facciamo lo facciamo con le partite e con i pochi allenamenti che abbiamo. Dobbiamo essere ancora più cinici, aspettiamo quell’attimo in più a colpire facendoci toccare e difendere tanti palloni ma questa capacità si acquisisce con il gioco e con l’esperienza quindi prendiamo quello che abbiamo fatto di bello questa sera e il resto lo mettiamo apposto col tempo. Nel punto a punto del quinto set siamo stati molto bravi trovando un bel ritmo a muro, specie sui loro posti quattro e alla fine le palle finali su Stysiak hanno fatto la differenza a favore nostro. Anche stasera abbiamo giocato di squadra: con tre centrali, l’ottimo apporto di Bonciani (che non si meritava l’errore al servizio sulla fine del quarto set) e di tutti i nostri posti quattro ».

Sonia Candi (Vero Volley Monza)- « Sicuramente siamo mancate nei momenti chiave di alcuni set. Ci è già capitato di perdere cinismo nelle fasi calde delle gare, basti pensare al tie-break perso a Casalmaggiore, e questo deve farci riflettere. Se permetti a squadre giovani e talentuose come Firenze di alzare il morale e l’entusiamo poi diventa difficile riuscire a fermarle. Stasera ci è mancato questo: dovevamo portarci a casa il 3-2 ed invece ci siamo perse sul più bello ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – VERO VOLLEY MONZA 3-2 (26-24 15-25 25-22 23-25 16-14)

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 20, Belien 7, Cambi 5, Enweonwu 4, Graziani 2, Nwakalor 30, Panetoni (L), Sylves 11, Knollema 4, Bonciani, Lapini. Non entrate: Diagne, Golfieri (L). All. Bellano.

VERO VOLLEY MONZA: Orro 7, Larson 10, Danesi 18, Van Hecke 17, Gennari 15, Rettke, Parrocchiale (L), Davyskiba 8, Candi 7, Stysiak 6, Boldini. Non entrate: Negretti (L), Moretto, Lazovic. All. Gaspari.

ARBITRI: Saltalippi, Toni.

NOTE –Durata set: 29′, 24′, 32′, 32′, 19′; Tot: 136′.

MVP: Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 502

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO-TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE-

Obiettivo vittoria da tre punti centrato per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che supera agevolmente una VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore in partita soltanto nel terzo parziale. Le gatte, prive di Caruso out causa leggera forma influenzale, partono forte in tutti i parziali e, ben orchestrate da Signorile, si aggiudicano senza patemi i primi due set limitando al massimo Rahimova. Nel terzo parziale l’opposta azera si carica la squadra sulle spalle ed è protagonista della rimonta che porta la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore fino al 22-21, ma Gicquel non è da meno e con tre punti consecutivi consegna alle sue l’undicesimo successo stagionale. L’opposto della Bosca S.Bernardo Cuneo si prende il quarto titolo di MVP della stagione con una prova solida e risolutiva nei momenti chiave.

Primo Set- Pistola schiera Signorile e Gicquel in diagonale, Degradi e Giovannini in banda, Squarcini e Stufi al centro, Spirito libero. Volpini replica con Rahimova opposta a Bechis, Shcherban e Szucs schiacciatrici, le ex Guidi e Zambelli centrali, Carocci libero. Rahimova prima si fa fermare a muro da Giovannini, poi spara fuori. Anche Shcherban sbaglia e sul 9-5 coach Volpini interrompe il gioco. La Bosca S.Bernardo allunga ancora con la fast di Stufi e sul 13-6 arriva il doppio cambio per la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: dentro Malual e Di Maulo per Rahimova e Bechis. Gicquel due volte a segno, parallela di Degradi e sul 16-8 è ancora time out per la panchina ospite. Malual trova le mani del muro cuneese, poi l’attacco di Squarcini non va a segno e Pistola ferma il gioco per fermare il tentativo di rimonta casalasco. Ci pensa Gicquel a tenere le sue saldamente avanti (18-13). Le gatte accelerano ancora con una Gicquel incontenibile in attacco e dai nove metri (23-15). Sono Giovannini e un’infrazione della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore a mettere il sigillo sul primo parziale: 25-15 (1-0). Tabellino: 6 Gicquel, 4 Degradi

Secondo Set- Braga per Szucs dal via tra le fila ospiti. Doppia Degradi per la prima fuga della Bosca S.Bernardo Cuneo sul turno al servizio di Giovannini (6-3). Azione lunga, la chiude Shcherban con un attacco out: 9-5. Dopo il primo tempo di Squarcini c’è il primo time out per Volpini. Shcherban sbaglia ancora, Gicquel no: 12-5. Doppia Squarcini prima con un primo tempo e poi con un muro per l’ulteriore allungo della Bosca S.Bernardo Cuneo, che induce Volpini a chiamare a colloquio le sue sul 15-7. Sono Squarcini e Degradi i principali terminali offensivi biancorossi in questa fase del parziale. Gicquel non è da meno e risolve un’azione lunga per il 20-10. Jasper, subentrata a Degradi, regala alle sue il primo set ball, subito concretizzato: 25-12 e Bosca S.Bernardo Cuneo avanti 2-0. Tabellino: 5 Squarcini, Degradi, 4 Stufi, Gicquel, 3 Malual

Terzo Set- Degradi gioca bene sulle mani del muro avversario, Squarcini stoppa Szucs a muro per il primo allungo cuneese, rintuzzato dall’ace di Stufi: 6-2. Ancora Degradi e Squarcini per l’8-3. Sul 12-5 siglato da una slash di Stufi Volpini chiama a colloquio le sue. Fast di Stufi, poi Rahimova spara in rete per il 16-8. Girandola di cambi nella metà campo ospite che frutta un tentativo di rimonta: 16-11 e time out per Pistola. Monster block di Degradi su Malual e questa volta è Volpini a fermare il gioco (18-11). Sul turno al servizio di Zambelli le casalasche risalgono fino al 18-14, poi ci pensa Gicquel a gettare acqua sul fuoco. La VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore sembra finalmente crederci e accorcia fino al 20-18 con Rahimova protagonista. Pistola corre ai ripari fermando il gioco. Parallela di Rahimova, poi la fast di Stufi non trova le mani del muro casalasco: 22-21. Rahimova tiene le sue incollate, ma Gicquel le risponde colpo su colpo e chiude il set sul 25-22 e il match sul 3-0. Tabellino: 9 Rahimova, 6 Gicquel, 5 Squarcini, 4 Degradi, Stufi

I PROTAGONISTI-

Lucille Gicquel ( Bosca S.Bernardo Cuneo)- «Abbiamo commesso pochi errori e battuto molto bene. Una vittoria frutto di una ottima prestazione corale che ci dà tre punti importanti in chiave playoff. Ora dobbiamo vincere anche con Bergamo e con Perugia».

Marina Zambelli (Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- «Questa sera è mancato un po’ tutto. Cuneo ha spinto tanto in battuta e ci siamo sempre trovate a rincorrere. C’è un po’ di rammarico per il terzo set, in cui se fossimo partite meglio avremmo potuto giocarcela e provare a riaprire la partita. Ora ci aspetta uno scontro diretto fondamentale con Perugia».

IL TABELLINO-

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE 3-0 (25-15 25-12 25-22)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Squarcini 11, Gicquel 14, Giovannini 5, Stufi 12, Signorile, Degradi 15, Spirito (L), Jasper 2. Non entrate: Testa (L), Gay, Zanette, Basso, Agrifoglio, Kuznetsova. All. Pistola.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Szucs 1, Zambelli 3, Bechis, Shcherban 4, Guidi 2, Rahimova 12, Carocci (L), Malual 7, Braga 4, Di Maulo 1, White 1, Mangani, Ferrara (L). All. Volpini.

ARBITRI: Papadopol, Braico.

NOTE – Durata set: 23′, 24′, 29′; Tot: 76′.

MVP: Lucille Gicquel ( Bosca S.Bernardo Cuneo)

Spettatori: 1322

MEGABOX ONDULATI VALLEFOGLIA-IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Nono successo consecutivo per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che conquista tre punti pesanti in casa di Vallefoglia e si ritrova al primo posto solitario della classifica, sebbene con una gara in meno di Conegliano e due in meno di Monza, dirette inseguitrici delle azzurre a un punto di distanza. MVP dell’incontro la belga Britt Herbots, a segno 18 volte e preziosa a più riprese nei momenti decisivi dei vari set.

Vallefoglia in campo con Bjelica opposta a Berasi, Jack-Kisal e mancini al centro, Newcombe e Carcaces in banda e Cecchetto libero; Igor con Hancock in regia e Montibeller in diagonale, Bonifacio e Chirichella centrali, Herbots e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero.

Montibeller a muro trova il primo break (1-3) e Chirichella allunga 2-5 a rete, prima del muro di Jack-Kisal (5-6) che riavvicina le marchigiane prima del nuovo parzialino azzurro che sul 7-11 costringe Bonafede al timeout. Ace di Hancock (7-12) ma Bjelica si prende sulle spalle le sue (muro, 14-16) e con due “stoppate” in fila Vallefoglia impatta a quota 18 mentre Lavarini inserisce Karakurt in diagonale principale; la turca mette la testa avanti (18-19) ma poi pasticcia sul 23-22 (attacco out), mentre Daalderop entra e annulla un set ball (24-24). Ne sciupa uno anche Novara, poi Carcaces fa 26-25 e Bonifacio annulla ancora, prima che un errore della cubana (26-27) propizi la chiusura di Herbots, con il “lob” del 26-28.

Jack-Kisal alza il ritmo sotto rete (4-3), Chirichella va a segno due volte in fila e fa break (6-8) e dopo il muro di Mancini (10-9) è Herbots a regalare il nuovo break alle azzurre per il 12-14. Montibeller (8 punti nel set) mantiene le distanze (13-15, diagonale vincente) ma Jack-Kisal ricuce lo strappo (16-16) mentre Lavarini cambia diagonale, invano. La centrale di Vallefoglia “stoppa” Karakurt per il 19-17 e poi firma il 20-17 a rete, Hancock riapre la contesa con l’ace del 22-21 ma le padrone di casa accelerano di nuovo e fanno 25-21 con il muro di Mancini.

Lavarini riparte da Karakurt e Washington, Chirichella in primo tempo fa 3-4 e poco dopo Hancock trova il break a rete per il 7-9, vanificato però dall’errore in attacco di Bosetti (9-9) che inaugura un serrato punto a punto, rotto solo dall’ace di Karakurt sul 12-14. Herbots concretizza una gran difesa di Fersino (15-17), Carcaces annulla il gap (17-17) ma è ancora la belga a fare 18-20 con Karakurt che costringe al timeout le marchigiane sul 18-22. Washington si fa sentire a muro (18-23), Karakurt prima conquista il set ball (19-24, maniout) e poi firma l’ace del 19-25 che vale l’1-2.

Vallefoglia riparte forte a muro (5-3), Novara si affida alla pipe di Herbots (6-6) ma è sempre a muro che le padrone di casa fanno la differenza, con Bjelica che ferma Karakurt sul 9-7; la turca rilancia (10-9, diagonale vincente), Bjelica spara out il 10-11 ma Newcombe e Carcaces invertono l’inerzia firmando il break del 15-13 mentre Lavarini erma il gioco. Chirichella in primo tempo riavvicina le sue (17-16), Novara rimane in scia alle marchigiane per poi sorpassare con la fast di Washington sul 21-22, con Bonafede che sfrutta il timeout. Newcombe è l’ultima ad arrendersi (23-23, maniout), poi Carcaces spara out il 23-24 e al primo match ball è la neoentrata Daalderop a chiudere i conti con la diagonale che vale il 23-25 e l’1-3.

I PROTAGONISTI-

Fabio Bonafede (Allenatore Megabox Ondulati Vallefoglia)- « Sono orgoglioso delle mie ragazze, partite come queste sono una iniezione di morale e di fiducia. Certo, cercavamo punti con tutte le nostre forze, e finire la partita senza avere raccolto nulla è un’ingiustizia dal punto di vista sportivo per noi. Ma questa è la strada giusta, e le ragazze hanno dimostrato di potersela giocare sino alla fine ».

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Credo sia giusto fare i complimenti a Vallefoglia per aver disputato un’ottima partita: hanno giocato benissimo con il muro-difesa, rendendoci difficile la vita in attacco, e non hanno mai mollato fino all’ultimo pallone. Noi siamo contente per i tre punti che sono molto importanti per la classifica. Abbiamo sfruttato la settimana senza impegni per caricare in sala pesi e oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che anche nei momenti di difficoltà sappiamo uscirne come squadra ».

IL TABELLINO-

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (26-28 25-21 19-25 23-25)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Berasi 4, Newcombe 10, Mancini 9, Bjelica 14, Carcaces 14, Jack-kisal 13, Cecchetto (L), Kosareva 1, Alanko, Tonello, Fiori (L). Non entrate: Botezat. All. Bonafede.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Chirichella 9, Hancock 2, Bosetti 5, Bonifacio 4, Montibeller 10, Herbots 19, Fersino (L), Karakurt 20, Washington 5, Daalderop 2, D’odorico. Non entrate: Costantini, Battistoni, Imperiali (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Sessolo, Florian.

NOTE –Durata set: 33′, 25′, 31′, 33′; Tot: 122′. MVP:

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)-

Spettatori: 431,

REALE MUTUA FENERA CHIERI-VOLLEY BERGAMO 1991-

Dopo l’affermazione per 1-3 a Perugia, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritrova la vittoria anche al PalaFenera battendo sempre per 3-1 il Volley Bergamo 1991.

Il successo arriva al termine di 2 ore di gioco che vedono le biancoblù aggiudicarsi primo, secondo e quarto set per 26-24, 25-20 e 25-18, mentre il terzo set va alle orobiche 23-25. Una partita intensa e molto combattuta che in larghi tratti vede le due squadre protagoniste di un serrato punto a punto, con ripetuti avvicendamenti e tira e molla.

Le padrone di casa ottengono un successo sofferto ma meritato mostrandosi più continue ed efficaci in attacco, trascinate da Villani e Grobelna che con 21 e 20 punti sono di gran lunga le migliori realizzatrici. Il premio di MVP va invece a Bosio, protagonista di un’eccellente lavoro in regia che conduce le ragazze di Bregoli a una convincente affermazione di squadra.

Primo set – Il primo punto del match è di Villani. Si prosegue per metà set a strappi: 5-1 (Villani), 6-5 (Lanier), 10-6 (Mazzaro), 11-12 (muro di Butigan). Segue un’intensa fase di punto a punto fin quando sul 19-19 una pipe di Villani e un muro di Grobelna ridanno il doppio vantaggio alle biancoblù. Bergamo torna in parità sul 23-23 con un ace sporco di Butigan. Chieri guadagna la prima palla set con Villani, che Loda annulla. Il 25-24 va alle padrone di casa dopo che il videocheck non rileva un tocco a muro su attacco lungo di Loda. Frantti entra al posto di Cazaute e proprio la schiacciatrice statunitense, dopo una grande difesa di De Bortoli, mette a terra il 26-24. Nelle statistiche di fine set svetta Villani: 9 punti col 66% di positività in attacco.

Secondo set – Frantti è confermata nel sestetto chierese al posto di Cazaute, costretta a bordo campo da un leggero infortunio. La fase di equilibrio prosegue fino all’8-8. Chieri allunga a 13-9 (Frantti), ma subito Bergamo rientra a 15-15 (ace di Lanier). Sul 17-16 Perinelli entra per Frantti. La squadra di Bregoli sale a 20-17 grazie anche a un videocheck che rileva l’attacco out di May. Nel finale la Reale Mutua Fenera non si fa più avvicinare, e concretizza la prima palla set con un ace sulla linea di fondo di Guarena, appena entrata al servizio per Alhassan.

Terzo set – Coach Micoli inserisce Schoelzel al centro al posto di Ogoms. Dopo un inizio di marca orobica (4-6) Chieri capovolge il punteggio in 9-7 (Frantti). Intanto Cagnin rileva Loda. Raggiunte sul 12-12, le padrone di casa tornano avanti con Villani (14-12) e mantengono un paio di lunghezze di vantaggio fino al 19-17 (Grobelna). Bergamo su servizio di Butigan capovolge il punteggio in 19-22. Alhassan con un muro ferma il filotto ospite, quindi le chieresi tornano a contatto con Villani. Una fast di Schoelzel dà la prima palla set (22-24) a Bergamo, che Villani annulla. Nello scambio successivo il contrattacco di Frantti non passa, mentre May mette a terra il 23-25.

Quarto set – Bergamo riparte dal sestetto vittorioso nel set precedente, ma dopo l’ottimo inizio chierese (5-1) Micoli inserisce Loda per May. Per metà frazione il punteggio si sviluppa in modo abbastanza lineare, con le padrone di casa sempre avanti di almeno un paio di lunghezze. Quando da 14-10 (ace di Villani) Bergamo recupera a 14-13 Bregoli chiama time-out. Al rientro in campo Chieri torna ad allungare, beneficiando anche di un videocheck che rileva il tocco del muro sull’attacco di Grobelna (16-13). Il vantaggio cresce ancora con Mazzaro (19-14). Nel finale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 non si fa più avvicinare, e fa scendere i titoli di coda al primo match-point con un mani out da posto 4 di capitan Perinelli.

I PROTAGONISTI-

Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri) «Sono contentissima. Tre punti importantissimi per noi per continuare a tenere la nostra posizione in classifica. Ben venga che questi tre punti sia venuti anche un po’ sudando, credo stiamo dimostrando sul campo che ci siamo riprese alla grande, e siamo tornate a giocare bene e a lottare».

Khalia Lanier (Volley Bergamo 1991)- «Per noi è stata una settimana molto lunga, anche se ovviamente non è una scusa. Sappiamo di non aver raggiunto il punteggio che volevamo, ma continuiamo a lottare e a lavorare sodo per migliorare».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – VOLLEY BERGAMO 1991 3-1 (26-24 25-20 23-25 25-18)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 2, Mazzaro 10, Grobelna 20, Villani 21, Alhassan 10, Bosio 3, De Bortoli (L), Frantti 9, Perinelli 1, Guarena 1, Bonelli. Non entrate: Weitzel, Armini (L), Karaoglu. All. Bregoli.

VOLLEY BERGAMO 1991: Di Iulio, May 11, Butigan 11, Lanier 11, Loda 14, Ogoms 5, Faraone (L), Schoelzel 7, Cagnin 5, Borgo 1, Turla’, Cicola (L). All. Micoli.

ARBITRI: Luciani, Carcione.

NOTE –Durata set: 28′, 27′, 28′, 26′; Tot: 109′.

MVP: Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 762

I RISULTATI-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (14-25, 18-25, 18-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (26-28, 25-21, 19-25, 23-25)

Il Bisonte Firenze-Vero Volley Monza 3-2 (26-24, 15-25, 25-22, 23-25, 16-14)

Unet E-Work Busto Arsizio-Delta Despar Trentino 3-0 (25-17, 25-22, 25-21)

Bosca S.Bernardo Cuneo-Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0 (25-15, 25-12, 25-22)

Savino Del Bene Scandicci-Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-1 (25-19, 23-25, 25-22, 25-18) Giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri-Volley Bergamo 1991 3-1 (26-24, 25-20, 23-25, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 55; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 54; Vero Volley Monza 54; Savino Del Bene Scandicci 50; Unet E-Work Busto Arsizio 47; Reale Mutua Fenera Chieri 36; Il Bisonte Firenze 32; Bosca S.Bernardo Cuneo 32; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19; Volley Bergamo 1991 18; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17; Acqua & Sapone Roma Volley Club 16; Delta Despar Trentino 16.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, 17-03-2022 20:30, 13a Giornata

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Unet E-Work Busto Arsizio, 19-03-2022 17:00, 11a Giornata

Delta Despar Trentino – Igor Gorgonzola Novara, 19-03-2022 20:45, 11a Giornata

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri, 20-03-2022 17:00, 11a Giornata

Volley Bergamo 1991 – Bosca S.Bernardo Cuneo, 20-03-2022 17:00, 11a Giornata

Vero Volley Monza – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 20-03-2022 17:00, 11a Giornata

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 20-03-2022 17:00, 11a Giornata

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, 20-03-2022 20:00, 11a Giornata