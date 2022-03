Perugia-Casalmaggiore in palio punti salvezza

PERUGIA- Prosegue l’intenso calendario della Bartoccini-Fortinfissi Perugia , che giovedì 17 marzo affronterà la quarta partita del mese contro la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dopo la vittoria con Vallefoglia e le sconfitte con Chieri e Conegliano. Il recupero della 13a giornata d’andata, primo confronto stagionale tra umbre e lombarde, sarà molto importante per le due formazioni, invischiate nella zona retrocessione e distanti solo due punti (19 contro 17 in favore della VBC): un successo permetterebbe di conquistare punti pesanti, raggiungere il nono posto e respirare un po’ in vista della volata finale. Anche le rosa infatti, dopo il bel 3-2 contro la capolista Monza, hanno subito due battute d’arresto contro Trento e Cuneo, mostrando una flessione soprattutto nella partita piemontese.

A presentare la gara lato umbro è Helena Havelkova:

« Questa settimana sarà fondamentale concentrarci su di noi perché ci aspetta una grande battaglia e dovremo farci trovare preparate. Contro Casalmaggiore non abbiamo ancora potuto giocare e dunque non le conosciamo per esperienza diretta, ma sicuramente anche loro verranno a Perugia affamate di risultati perché in questo campionato fortissimo nessuno ti regala niente. Per noi ovviamente la partita sarà fondamentale per essere padrone del nostro destino e non dover sempre guardare cosa fanno le squadre alle nostre spalle nelle prossime partite ».

Per Casalmaggiore parla il secondo allenatore Tommaso Zagni:

« Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, sappiamo che dobbiamo dare il 110% per provare a battere una formazione che, nonostante la posizione in classifica, è ben attrezzata in ogni reparto e per di più giocherà in casa. Noi vogliamo riprenderci i punti persi nelle ultime partite che ci permetterebbero di respirare un po’ in questa lotta salvezza durissima che vede impegnate ben sei squadre. Avremo bisogno di ritrovare il nostro gioco e le nostre giocatrici di palla alta, ma siamo fiduciosi e carichi per questa trasferta ».

RECUPERO 13a GIORNATA DI ANDATA-



Giovedì 17 marzo ore 20.30-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore ARBITRI: Zanussi-Giardini

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 55 (19-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 54 (19-3); Vero Volley Monza 54 (17-6); Savino Del Bene Scandicci 50 (18-5); Unet E-Work Busto Arsizio 47 (15-8); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12-10); Il Bisonte Firenze 32 (11-11); Bosca S.Bernardo Cuneo 32 (11-12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-16); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-16); Volley Bergamo 1991 18 (6-16); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5-15); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-16); Delta Despar Trentino 16 (4-19).

*Punti (Vinte-Perse)