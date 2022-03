Ufficiali le date dei Playoffs Femminili

ROMA-La Regular Season del campionato vivo Serie A1 Femminile volge ormai al termine, con le ultime due giornate in programma per i weekend del 26-27 marzo e del 2-3 aprile. Dal fine settimana successivo, sarà ufficialmente tempo di Playoffs: si giocherà al meglio delle tre gare per i Quarti e le Semifinali, al meglio delle cinque per la Finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia per la stagione 2021/22. Alla post season saranno ammesse le squadre classificatesi dalla prima all’ottava posizione, che si sfideranno secondo lo schema: 1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^ e 4^ vs 5^.