Dijkema si allena a Busto Arsizio

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Laura Dijkema è in Italia ed è già al lavoro con la Unet e-work Busto Arsizio! E’ questa la bella notizia che tutti i tifosi delle farfalle aspettavano e che apre la nuova settimana del team di Marco Musso. La palleggiatrice olandese ha concluso prematuramente la sua stagione in Russia, nelle fila del Leningradka di San Pietroburgo a causa dello scoppio delle ostilità in Ucraina; dopo essere rientrata in patria, è stata contattata dalla società biancorossa, in emergenza proprio nel reparto registe per il contemporaneo infortunio di Jordyn Poulter e Sofia Monza.