Novara lascia un punto nel derby con Chieri

NOVARA- Una Reale Mutua Fenera Chieri in grande serata strappa un punto sul campo dell' Igor Gorgonzola Novara al termine di cinque tiratissimi set. Il 3-2 (20-25 30-28 25-21 22-25 15-12) finale premia la squadra di Lavarini che comunque paga la vittoria al tie break con la perdita del primato solitario in vetta alla classifica.

Le azzurre partono bene ma si trovano costrette a inseguire dopo un primo set chiuso male, ribaltando l’inerzia del match anche grazie all’ottimo ingresso in campo di Britt Herbots (premiata con merito MVP dell’incontro), salvo poi prolungare la sfida fino al tie-break, vinto in rimonta. Da segnalare l’infortunio occorso in ricaduta da muro, nel finale di quarto set, a Rosamaria Montibeller: le condizioni di caviglia e ginocchio sinistro andranno valutate nei prossimi giorni.

Igor in campo con Karakurt opposta a Hancock, Chirichella e Washington centrali, Bosetti e Daalderop schiacciatrici e Fersino libero; Chieri con Bosio in regia e Grobelna in diagonale, Alhassan e Weitzel al centro, Frantti e Villani in banda e De Bortoli libero.

Novara parte forte (4-0, poi 6-1 con Chirichella a muro) ma la folata iniziale si spegne presto e Chieri ribalta il parziale con un parziale di 1-7 che porta le torinesi da 10-6 a 11-13 con gli errori di Karakurt e Bosetti. Due muri ospiti tengono le azzurre a distanza (12-15, poi 14-18) e le azzurre si destano troppo tardi, riaprendo il parziale da 17-21 a 20-23 con le ospiti che poi alzano la voce a muro e chiudono 20-25.

A Karakurt (4-2) risponde Grobelna (5-5) con la belga che poi trova l’ace del sorpasso (6-7) cui segue l’errore di Karakurt per l’8-10; la turca si riscatta concretizzando una gran difesa di Hancock (10-10) e poi firmando il diagonale del sorpasso (13-12) che innesca un bel punto a punto in cui le azzurre tengono la testa avanti fino al primo tempo di Chirichella, sul 16-15. Bosetti (16-17) e Daalderop (17-18) sbagliano, Herbots entra e ribalta tutto mentre gli errori di Grobelna e Cazaute valgono il 23-21 con Bregoli che ferma il gioco. Bosetti conquista il set ball (24-22), Weitzel e Grobelna annullano (24-24) e Frantti sorpassa (24-25), con Novara che annulla due set ball e poi ne conquista altri tre, con Herbots che trascina le sue al 29-28 prima dell’attacco out di Grobelna (30-28) che vale l’1-1.

Novara riparte con Herbots e Bonifacio in sestetto e la belga trascina le sue al 10-5 (diagonale vincente) con Chirichella che alterna primo tempo (11-5) e fast (13-6), tenendo a distanza le avversarie. Villani ci prova (14-10) ma Hancock firma l’ace del 16-10 e Chirichella in primo tempo tiene le distanze sul 19-14. Montibeller entra e firma il 21-15, poi il 22-17 con un tocco delicato, Karakurt torna in campo e conquista il set ball (24-18) ma poi spreca tutto sparando out il 24-20 e subendo il muro del 24-21. Chiude Herbots in pallonetto, per il 25-21.

Chieri con Mazzaro e Cazaute titolari, Villani trova l’ace del 3-5 ma Karakurt risponde (6-6) e tocca a Herbots firmare il sorpasso con la diagonale dell’11-10. Ancora Villani (ace, 11-12) mentre Novara risponde sul 14-12 con Bregoli che rimanda in campo Frantti e Chieri che rientra da 17-15 a 17-17 con Alhassan protagonista a muro. Herbots tiene avanti le sue (19-18, diagonale vincente), Montibeller si infortuna cadendo da muro (19-20) e Chieri trova il break del 20-23 che indirizza il set: finisce 22-25, senza ulteriori sorprese.

Chieri riparte da Frantti e dopo il break iniziale delle azzurre (5-3, attacco di seconda di Hancock), le ospiti sfruttano gli errori di Karakurt per tornare avanti 6-8 al giro di boa. L’ace di Chirichella vale il pareggio a quota 8, Herbots in pipe sorpassa (10-9) e due ace di Hancock nel momento più delicato regalano alle azzurre il break decisivo (12-9). Chieri rientra con Frantti (12-11), Daalderop entra e firma il 13-11, Mazzaro non si arrende (13-12) ma la solita Herbots conquista il match ball, concretizzato al primo tentativo da un attacco out di Villani (15-12).

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Complimenti a Chieri perché ha disputato una grandissima partita, complimenti a noi perché nonostante ciò siamo riusciti a conquistare una vittoria importante. Sapevamo che sarebbe stata dura, loro hanno tenuto un muro-difesa di altissimo livello e questo ci ha messe in difficoltà ma alla fine abbiamo compiuto le scelte giuste in alcuni momenti cruciali e questo ci ha permesso di vincere ».

Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri)- «Un pizzico di rammarico c’è perché eravamo lì, siamo state anche sopra di 2 punti nel quinto set, però penso che più che un punto perso oggi sia un punto guadagnatissimo. Sono molto contenta e fiera della mia squadra, anche perché un mesetto fa eravamo in una situazione molto difficile».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-2 (20-25 30-28 25-21 22-25 15-12)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 4, Hancock 6, Bosetti 17, Chirichella 10, Karakurt 17, Daalderop 5, Fersino (L), Herbots 19, Bonifacio 4, Montibeller 2, D’odorico, Battistoni. Non entrate: Costantini, Imperiali (L). All. Lavarini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Villani 18, Weitzel 1, Bosio, Frantti 11, Alhassan 14, Grobelna 23, De Bortoli (L), Mazzaro 8, Cazaute 4, Perinelli, Bonelli, Karaoglu. Non entrate: Guarena, Armini (L). All. Bregoli. ARBITRI: Armandola, Nava.

NOTE –Durata set: 27′, 39′, 30′, 32′, 18′; Tot: 146′.

MVP: Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1020

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-2 (20-25 30-28 25-21 22-25 15-12)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 4, Hancock 6, Bosetti 17, Chirichella 10, Karakurt 17, Daalderop 5, Fersino (L), Herbots 19, Bonifacio 4, Montibeller 2, D’odorico, Battistoni. Non entrate: Costantini, Imperiali (L). All. Lavarini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Villani 18, Weitzel 1, Bosio, Frantti 11, Alhassan 14, Grobelna 23, De Bortoli (L), Mazzaro 8, Cazaute 4, Perinelli, Bonelli, Karaoglu. Non entrate: Guarena, Armini (L). All. Bregoli. ARBITRI: Armandola, Nava.

NOTE –Durata set: 27′, 39′, 30′, 32′, 18′; Tot: 146′.

MVP: Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1020