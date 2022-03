Conegliano cede un set ma poi supera Bergamo

TREVISO- Un’altra bella ma non semplice vittoria per le Pantere della Prosecco DOC Imoco Conegliano nel recupero dell’ultima giornata di andata in programma originariamente nel giorno di Santo Stefano con il Volley Bergamo. La squadra di coach Santarelli mentre la regular season volge agli sgoccioli (-2 giornate alla fine) conferma il suo buon momento di gioco e risultati facendo divertire il pubblico del Palaverde, giunto a godersi lo spettacolo delle Pantere.

L’inizio gara è molto combattuto, il primo minibreak è per Bergamo che complici anche tre errori in attacco del rivoluzionato sestetto gialloblù avanza +2 (6-8), ma Courtney (5 punti nel primo set) accorcia subito. La squadra ospite però è carica e con entusiasmo forza la battuta mettendo in difficoltà la linea di ricezione delle venete che soffrono fino al -5 (7-12). Loda e compagne insistono, ma la Prosecco DOC Imoco Vuole risalire e due punti consecutivi di Plummer riportano Conegliano a -3 (9-12). Loda e compagne però continuano a mettere pressione e le Pantere faticano, nuovo time out di coach Santarelli sul 10-15. Esce Giorgia Frosini ed entra un’altra giovane, Loveth Omoruyi che però va subito fuori misura regalando il +6 al Volley Bergamo. La Prosecco DOC ora stringe i denti, due bei punti di Loveth Omoruyi con attacco e muro più un block di Vuchkova riporta le Pantere a -3 (14-17). Le ospiti difendono tutto, capitan Loda riceve con grande efficacia, Khalia Lanier passa con regolarità (7 punti nel set) e il parziale si fa sempre più acceso, ma l’ex panterina Emma Cagnin va a segno (17-21) e stronca l’idea di rimonta delle padrone di casa che devono soccombere 20 a 25.

Trovato il giusto ritmo le campionesse d’Italia non si fermano, partono subito forte nel terzo set (4-1), con Courtney in vena di prodezze offensive. Ogoms e Lanier provano a riavvicinare la squadra orobica, sempre attenta in difesa, ma le Pantere restano concentrate e mantengono il vantaggio (10-6). La coppia USA Courtney-Plummer (11 punti in due nel set!) continua a martellare da posto 4, il muro stasera è invalicabile (3 nel set solo per Robin De Kruijf) e la squadra di casa marcia spedita (15-7) con un altro “block” della specialista Hristina Vuchkova. Messa sotto pressione la squadra lombarda entra in una fase di sofferenza, Lanier è marcatissima e ora fatica (4 punti nel set), la sua connazionale Courtney mura e il vantaggio gialloblù si dilata (18-10) mentre coach Micoli prova a ruotare le carte della sua panchina, oggi un po’ scarna visto che i due rinforzi di gennaio Butigan (arrivata proprio dall’Imoco) e May non possono scendere in campo in quanto non tesserate al momento del rinvio. La progressione gialloblù è implacabile, a suon di difese e muri la squadra gialloblù vola via (20-12) ormai irraggiungibile. Il set si chiude con il netto 25-17.

Il quarto set vede il Volley Bergamo ricompattarsi in avvio e provare il blitz (0-2), ma con i colpi di Omoruyi ben imbeccata da Giulia Gennari le Pantere tornano in parità in un battibaleno. La regista romana cerca di spingere il gioco e le sue attaccanti rispondono bene, Moki De Gennaro si fa sentire in difesa, mentre dall’altra parte il gioco delle orobiche va a sprazzi, specie in attacco dove il muro-difesa delle Pantere rende la vita difficile alle avversarie. Bergamo tiene con orgoglio (8-8).

Il set procede con grande equilibrio, rotto dai “soliti” muri gialloblù, una costante della serata. Il pubblico si infiamma per una grande doppia difesa di De Gennaro conclusa da un muro di De Kruijf per il primo break 11-9. Time out di Bergamo. La squadra di coach Micoli a caccia di punti-salvezza vende cara la pelle combattendo con carattere per prolungare il match e Conegliano deve faticare per scrollarsi di dosso le avversarie. Lanier scardina il muro veneto e Bergamo torna vicina (14-13) dopo un tentatico di break gialloblù. Rientra Cagnin ed esce Loda, mentre Plummer si fa sentire anche a muro (15-13). Un buon colpo di Megan Courtney (MVP del match) tiene avanti Conegliano (18-16), ma Di Iulio e compagne restano aggrappate al match con carattere. Sul 21-18 per Bergamo però scatta l’allarme, altro time out. Plummer continua a trovare colpi vincenti (22-19), ma Ogoms mura e le ospiti restano lì. Le ricaccia indietro con un delicato pallonetto di un’ottima Megan Courtney, MVP del match (23-20), ma Bergamo con Lanier si riavvicina pericolosamente (23-22) ed è coach Santarelli che chiede time out. La Prosecco DOC Imoco può chiudere il rush finale con il colpo vincente di Omoruyi e un errore finale delle ospiti per il 25-22.

Alla fine l’MVP di giornata Megan Courtney è stata premiata da Gabriella Ruspa, Direttore Marketing di DHL Express Italy, che ha chiuso così in bellezza una bella serata di sport e di beneficenza.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « E’ stata una brutta partenza, abbiamo fatto dieci errori punto nel primo set, abbiamo servito male e attaccato con percentuali bassissime, non abbiamo avuto aggressività ma eravamo all’ennesima formazione diversa di questa stagione ed avevamo qualche giustificazione ma le altre non aspettano noi. Non potevamo altri punti ed ho dovuto cambiare di nuovo schieramento e le cose hanno girato meglio. Non sono contentissimo ovviamente, abbiamo fatto tanti muri ma potevamo fare di più. Riaffronteremo Bergamo fra una settimana e spero che non sia una gara decisiva ne per noi ne per loro ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – VOLLEY BERGAMO 1991 3-1 (20-25 25-20 25-17 25-22)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Courtney 14, De Kruijf 11, Gennari 4, Plummer 19, Vuchkova 9, Frosini 1, De Gennaro (L), Omoruyi 17, Caravello. Non entrate: Fahr, Egonu (L), Folie, Sylla, Wolosz. All. Santarelli.

VOLLEY BERGAMO 1991: Di Iulio 1, Cagnin 6, Ogoms 6, Lanier 26, Loda 8, Schoelzel 4, Faraone (L), Borgo 9, Turla’, Cicola, Ohman. All. Micoli.

ARBITRI: Puecher, Laghi.

NOTE –Durata set: 26′, 23′, 22′, 27′; Tot: 98′.

MVP: Megan Courtney (Prosecco Doc Conegliano)