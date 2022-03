Cuneo sbanca il PalaBarton, Perugia nei guai

PERUGIA-Nell'anticipo della 12a giornata di ritorno non basta alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia un buon primo set per battere la Bosca S.Bernardo Cuneo, perdendo un’altra buona occasione per provare ad assicurarsi la salvezza. Le ragazze di mister Pistola, dopo la prima pausa, tornano sul taraflex con più idee e convinzione e non lasciano nessun parziale alle avversarie, compreso un quarto set chiuso ai vantaggi 24-26. Sempre Gicquel protagonista per le gatte, top scorer con 21 punti, al fianco dell’MVP Kuznetsova da 17, 2 aces e il 45% in attacco. Inutili ai fini del risultato le belle performance di Guerra (19 con 3 aces), Galkwoska (14) e Havelkova (12). Per Cuneo arrivano così tre preziosi punti, utili per scalzare momentaneamente Firenze dal settimo posto, mentre le umbre non muovono la loro classifica, rimanendo in attesa dei risultati di domani (soprattutto Roma-Trento) per capire l’evolversi della lotta in zona retrocessione.