Lo spareggio salvezza è di Vallefoglia, Roma ha ancora una speranza

ROMA- Cade ancora in casa l’Acqua&Sapone Roma, nel recupero della 13a di andata che, dopo la sconfitta di domenica scorsa per mano di Trento, si arrende , nel recupero della 13a di andata , anche alla Megabox Vallefoglia, perdendo un’altra chance di salvezza. Sono invece le marchigiane di Bonafede, con il successo di stasera, a conquistare con una giornata di anticipo il diritto di giocare ancora in A1 nella prossima stagione. Le giallorosse di Mafrici stasera si sono battute con tanto impegno, hanno vinto il primo set, ma poi si sono dovute arrendere alle scatenate avversarie che, affidandosi alle mani di una scatenata Carcares capace di mettere a terra ventotto palloni vincenti, hanno conquistato l’intera posta. Ora per evitare di tornare in A2 dopo una sola stagione, le wolves dovranno andare a vincere sabato sera sul campo delle avversarie odierne e sperare che Perugia (che deve giocare contro Novara e Casalmaggiore) e Trento (impegnata in casa con Monza) non facciano punti. Ma fino a che la matematica non le condanna hanno il dovere di provarci fino in fondo.

Coach Mafrici schiera in campo Bugg opposta a Klimets, Stigrot e Arciprete in posto quattro, al centro Trnkova e Cecconello, il libero è Venturi. Risponde Bonafede con Berasi e Bjelica sulla diagonale principale, Carcaces e Newcombe le schiacciatrici, al centro Mancini e Sinead, Fiori è il libero.

Nel primo set testa a testa dall’inizio alla fine, con sorpassi e controsorpassi e vantaggio non oltre le due lunghezze sino al primo break delle padrone di casa sul 20-17 con Cecconello. Un muro di Jack riportava a -1 le tigri, ma Klimets e due muri in fila di Trnkova ed Arciprete davano il break decisivo: chiudeva Trnkova 25-21.

Nel secondo set partiva meglio la Megabox, subito 3-0 con un muro di Jack ed un’invasione delle romane. Stigrot sorpassava 7-6, poi un ace di Bjelica e un muro di Jack suonavano la carica (12-9). Carcaces e Bjelica allungavano sino al +6 (19-13), Arciprete accorciava sul 18-22, ma poi sbagliava la battuta. Chiudeva Mancini 25-19.

Nel terzo set si riprendeva a combattere, ma ora erano le biancoverdi a guidare le danze: Carcaces, scatenata, firmava tre attacchi in fila per il 10-6, ma Roma non mollava un metro e con un break di 7-1 trovava il +2. Pareggiava a 14 Newcombe, un attacco out di Arciprete ed un ace con un pizzico di fortuna di Berasi siglava il 20-18. Bjelica manteneva il +2, sul 23-21 un interminabile videocheck dava alla fine torto alle tigri. Sul 22-23, nel momento più caldo del match, un missile di Jack e un attacco out di Klimets davano il set alla Megabox (22-25).

Nel quarto set ormai il clima era da sfida finale: Carcaces non sbagliava un colpo, ma dall’altra parte le giallorosse erano encomiabili per combattività e grinta. Qualche disattenzione (due ricezioni lunghe) vanificavano i tentativi di fuga delle Megabox, che piazzava un nuovo break firmato Carcaces guadagnando il 14-11. Ma Roma tornava sotto, pareggiano a 15 con Stigrot. Un ace di Carcaces siglava il nuovo +3 (18-15), le giallorosse padrone di casa piazzavano un contro break (5-1) e tornavano avanti 20-19. Pareggiava subito Jack, ma su una ricezione lunga di Carcaces Roma tornava avanti 22-20. Jack e Carcaces pareggiavano nuovamente, Stigrot trovava l’ultimo vantaggio sul 23-22, ma Carcaces impattava, Klimets sparava out la palla del nuovo vantaggio e chiudeva Bjelica al primo match-point.

I PROTAGONISTI-

Lena Stigrot, (Acqua & Sapone Roma Volley Club)- « È difficile trovare le parole perché nell’arco di tutto il match abbiamo lottato e combattuto. Ma perdere così fa veramente male ».

Fabio Bonafede (Allenatore Megabox Vallefoglia)- « Questa è una soddisfazione immensa che questo gruppo di ragazze meritava moltissimo. Hanno lavorato duramente dall’inizio dell’anno, con una disponibilità grandissima, e credo che questo traguardo le premi di tutti gli sforzi fatti. In tre anni abbiamo raggiunto la A1 e l’abbiamo mantenuta, era il nostro sogno e si è avverato. Questa è una soddisfazione grandissima per tutti noi, raggiungiamo un obiettivo che ci siamo conquistati giornata dopo giornata, a volte raccogliendo meno di quello che meritavamo. Questo gruppo sarà ricordato per sempre ».

IL TABELLINO-

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 1-3 (25-21 19-25 22-25 23-25)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Stigrot 19, Cecconello 5, Klimets 17, Arciprete 16, Trnkova 15, Bugg 2, Venturi (L), Rebora, Bucci, Avenia. Non entrate: Pamio, Decortes. All. Mafrici.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Berasi 3, Carcaces 28, Mancini 4, Bjelica 18, Newcombe 9, Jack-kisal 9, Cecchetto (L), Kosareva, Botezat. Non entrate: Kosheleva, Tonello, Fiori (L). All. Bonafede. ARBITRI: Cappello, Spinnicchia.

NOTE –Durata set: 25′, 25′, 33′, 29′; Tot: 112′.

MVP: Kenia Carcaces (Megabox Vallefoglia)

Spettatori: 1000

