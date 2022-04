Novara conferma Sara Bonifacio fino al 2024

NOVARA- In attesa di iniziare l’avventura nei playoff Scudetto, la Igor Gorgonzola Novara guarda già al futuro. Nelle scorse settimane, infatti, il club ha iniziato il lavoro di allestimento della squadra per la nuova stagione. Come da tradizione, si parte dalle conferme e quale primo tassello per la squadra che verrà, il club ha scelto Sara Bonifacio: la centrale piemontese ha firmato un rinnovo biennale del contratto in essere, con il nuovo accordo che avrà dunque scadenza a giugno 2024.