Perugia saluta Luca Cristofani

PERUGIA-A seguito del termine della stagione agonistica 2021/2022, la dirigenza della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, saluta coach Luca Cristofani e lo ringrazia per l’impegno e la grande professionalità profusa, con cui è riuscito ad affrontare e gestire, una stagione complicatasi in corso d’opera come quella appena trascorsa.