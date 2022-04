Scandicci travolgente contro Busto in Gara 1

SCANDICCI (FIRENZE)- Iniziano nel migliore dei modi i Play Off Scudetto per la Savino del Bene Scandicci. La formazione toscana si impone con un netto 3-0 (25-20, 28-26, 25-13) la Unet e-work Busto in Gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto. Tutto facile, o quasi, per il team di Barbolini che, fatta eccezione per il secondo parziale, ha sempre condotto nel punteggio. Scandicci è stata molto aggressiva dai 9 metri, ha lavorato bene col muro difesa, togliendo ogni sicurezza alla formazione di Musso che solo nel secondo game ha mostrato il suo miglior gioco, costringendo Alberti e compagne ai vantaggi. Le farfalle, che hanno ritrovato nel sestetto Lucia Bosetti in banda, hanno faticato in tutti i fondamentali, soprattutto in ricezione (ben 8 gli errori diretti, basse le percentuali: 35% positiva, 7% perfetta), complicando parecchio la vita alla neo arrivata palleggiatrice Mayer. Di contro Pietrini è risultata la MVP dell’incontro (12 punti, 46% offensivo), mentre Antropova la top-scorer con 17, per la UYBA 16 i punti di Mingardi, 12 quelli di Gray, 4 i muri di Olivotto.

Tutto torna in gioco mercoledì 13 aprile alle 20.30 in Gara 2 alla e-work arena. Pietrini e socie possono chiudere i conti invece Stevanovic e compagne dovranno per forza vincere per allungare la serie a Gara 3.

Barbolini parte con Malinov – Antropova, Alberti – Lubian, Pietrini – Natalia, Castillo libero. Musso schiera Mayer – Mingardi, Olivotto – Stevanovic, Gray – Bosetti, Zannoni libero,

Primo set- l’avvio è equilibrato (3-3 Pietrini risponde a Mingardi), poi due ace di Lubian e il muro di Alberti provano a lanciare le padrone di casa (8-4 time-out MUsso). Antropova fa +5 (9-4), la doppia di Mingardi porta al 10-4. La UYBA fatica a costruire gioco (11-4) e Musso ferma ancora il gioco, poi Gray trova cambiopalla (11-5). Mingardi risponde ad Antropova per il 13-7, Bosetti è protagonista nei due scambi successivi che riportano vicina la UYBA e fanno chiamare tempo a Barbolini (13-9). Pietrini in pallonetto stoppa la serie bustocca (14-9) e realizza poco dopo il 15-9, ma la Savino del Bene regala qualcosa e le farfalle ne approfittano (15-12 time-out Savino del Bene). Antropova attacca e fa ace (17-12), ma Mingardi (pallonetto e muro) riaccende la speranza (18-15 dentro Camera e Lippman per Scandicci fino al 21-17 proprio firmato Lippman). Olivotto ci crede (21-17), Natalia attacca out (21-18) ma poco dopo si fa perdonare con il pallonetto del 21-19. La rice bustocca regala ancora qualcosa (23-18) e la Savino del Bene chiude velocemente 25-20 (errore al servizio UYBA).

A tabellino: Pietrini e Gray 5, Antropova e Mingardi 4.

Secondo set- Si parte ancora in equilibrio (4-4), poi il murone di Mingardi e l’errore di Natalia portano al 4-6 UYBA. Gray realizza l’ace del 4-7, Stevanovic è scaltra sottorete per il 6-9, ma Antropova attacca l’8-9 e Natalia sigla due ace fino al 10-9. Stevanovic trova cambiopalla (10-10), ma Antropova fa presto chiamare tempo a Musso (12-10). Lubian conferma il break (13-11), ma Olivotto firma il super muro del pareggio (13-13); sempre Rossella passa in attacco per il 15-15, ma Alberti a muro rilancia le padrone di casa (17-15 time-out Musso). La UYBA non molla: Bosetti chiude il lungo scambio che porta al 17-17, Mingardi mette a terra lo splendido 18-18. Pietrini firma la doppietta del 20-18, Gray e Mingardi recuperano ancora e Barbolini ferma il gioco (20-20). Pietrini è sempre decisiva (22-21), Lubian risponde a Mingardi (23-22), Natalia mura il 24-22, Bosetti mura e attacca annullando i due set-ball (24-24) e fa chiamare tempo a Barbolini. Olivotto serve out (25-24), Mingardi annulla (25-25), Antropova fa 26-25, Bosetti c’è (26-26). Sempre Antropova mura il 27-26, Pietrini chiude 28-26.

A tabellino: Antropova e Mingardi 7, Pietrini 6, Gray, Olivotto e Lubian 4.

Terzo set- Scandicci parte forte con Alberti e Lubian (3-1), Olivotto non ci sta e mura il 3-3; ancora Lubian riallunga (5-3), Olivotto questa volta attacca out (6-3), Natalia conferma il +3 con un bell’attacco in diagonale (7-4). Antropova in parallela da posto 1 realizza l’8-5, Mingardi attacca lardo il 10-6 e Musso ferma il gioco. Al rientro arriva anche l’errore di Stevanovic (11-6), Bosetti trova finalmente cambiopalla (11-7) e Musso inserisce Herrera Blanco per Stevanovic. Antropova risponde a Mingardi per il 13-8 e poco dopo realizza due ace per il 15-8. Gray trova cambiopalla, ma Pietrini continua la sua bella prestazione (16-9) e Natalia mura il 17-9 (dentro anche Bressan come liber per Zannoni dolorante alla schiena). Il finale è tutto in discesa per le toscane: Natalia mura il 20-10 (dentro anche Ungureanu per Bosetti), a chiudere è Lubian (25-13).

I PROTAGONISTI-

Elena Pietrini (Savino Del Bene Scandicci)- « Ho delle ottime sensazioni: ho visto la mia squadra molto unita, anche nelle difficoltà siamo riuscite a recuperare, come nel secondo set. Sono orgogliosa della mia squadra ».

Camilla Mingardi (Unet e-work Busto Arsizio)- « Abbiamo fatto tantissima fatica sul primo tocco e non avendo continuità in questo è complicato tenere il passo di grandi squadre come Scandicci. Tanto merito alla Savino del Bene che ha fatto una grande partita, ma noi dovevamo avere più ritmo nel cambiopalla ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20 28-26 25-13)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zilio Pereira 11, Alberti 7, Antropova 17, Pietrini 12, Lubian 10, Malinov 1, Castillo (L), Lippmann 1, Camera. Non entrate: Angeloni, Merlo, Sorokaite, Napodano (L), Silva Correa. All. Barbolini.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Mingardi 16, Bosetti 5, Stevanovic 5, Mayer 1, Gray 12, Olivotto 7, Zannoni (L), Bressan (L), Herrera Blanco, Ungureanu. Non entrate: Colombo, Monza, Battista. All. Musso.

ARBITRI: Pozzato, Giardini.

NOTE – Durata set: 28′, 33′, 22′; Tot: 83′.

MVP: Elena Pietrini (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 750