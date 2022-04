Mercoledì 13 si gioca Gara 2 dei Quarti Play Off

ROMA- Stasera, l’antipasto tra Cuneo e Novara aprirà un’infrasettimanale cruciale per i Quarti Playoffs di vivo Serie A1. Domani, mercoledì 13 aprile, sono previste infatti le restanti Gara 2, in contemporanea, alle 20.30. Firenze proverà a dar seguito all’ottimo primo set di sabato cercando di sfruttare Palazzo Wanny contro Conegliano, Chieri ospiterà Monza nella bolgia del PalaFenera mentre a Busto Arsizio, le farfalle accoglieranno Scandicci (diretta Sky Sport Arena). Obiettivi opposti in palio: un successo per le squadre di casa porterà la serie a Gara 3, una vittoria ospita condurrà la fortunata direttamente in Semifinale.

Non è bastato un ottimo primo set, l’unico vinto da una squadra in trasferta nel weekend, a Il Bisonte Firenze per sopraffare le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Alla lunga, la tecnica e l’esperienza delle avversarie, trascinate da una Paola Egonu già in formato playoff, ha permesso alle pantere di festeggiare davanti al pubblico del Palaverde il primo successo di questa post season, mettendo le bisontine con le spalle al muro: non sarà sufficiente una grande prestazione, servirà vincere per portare la serie a Gara 3.

Queste le parole di Massimo Bellano:

« Abbiamo trovato tanti aspetti positivi riguardando i primi tre set di Gara 1, nonostante una Conegliano diversa, con una qualità di gioco ancora più alta di quella tenuta in campionato. Siamo contenti di avergli tenuto testa, ora proveremo a studiare qualcosa in più per giocarci al meglio anche Gara 2 sapendo che l’ostacolo che abbiamo davanti è molto alto. Vogliamo far vedere un Bisonte bello e determinato, capace di tenere testa a Conegliano giocando nel modo migliore possibile. Vedremo sul campo se riusciremo a fare quello che ci siamo prefissati ».

Così invece mister Daniele Santarelli:

« Ci siamo subito trovate di fronte il clima playoff: Gara 1 ci deve essere di insegnamento, abbiamo visto che non ci si può permettere di avere nessun calo, altrimenti le avversarie ne approfittano. Firenze giocherà Gara 2 con il coltello tra i denti, non hanno nulla da perdere e metteranno in campo tutto l’entusiasmo e la carica che avranno a disposizione, considerando anche Palazzo Wanny a trascinarli. Noi abbiamo lavorato in questi giorni per eliminare gli errori compiuti in Gara 1, ma più che sulla tattica di gioco penso sia l’aspetto mentale quello che dovremo correggere. Per noi sarebbe molto importante chiudere in due gare il primo turno, ma solo se a Firenze avremo l’approccio giusto potremo incanalare la partita sui nostri binari ».

La Reale Mutua Fenera Chieri non dovrà fare altro che approcciare questa Gara 2 nello stesso modo dell’anno scorso: anche nella passata stagione, la Vero Volley Monza aveva vinto 3-0 in casa, ma proprio tra le mura amiche del PalaFenera, le collinari erano riuscite a imporsi con coraggio e abnegazione per 3-2 rinviando il verdetto a Gara 3, poi andata a favore delle brianzole. Che dal canto loro non avranno nessuna voglia di prolungare il confronto, visto anche il netto dominio visto all’Arena di Monza.

A fare il punto alla vigilia della gara è l’allenatore chierese Giulio Cesare Bregoli:

« La squadra è desiderosa di far vedere qualcosa di diverso. Abbiamo giocato un buon primo set, ma poi abbiamo mollato in maniera abbastanza evidente. Monza è una squadra molto forte e con l’arrivo di Larson ha guadagnato ancora qualcosa in esperienza, qualità, soluzioni. Bisogna avere anche l’energia per fare una partita di sacrificio. Chiaramente è una partita che non dà appelli: o domani o mai più per questa stagione. Come ho già detto domenica in conferenza stampa, per il lavoro che hanno fatto le ragazze meritano di terminare la stagione con una prestazione in linea con i loro sacrifici e le loro qualità. L’importante è che da parte nostra non sia una prestazione arrendevole com’è stata Gara 1: il nostro intento dev’essere lottare fino all’ultimo pallone per portare Monza a Gara 3 ».

Questa la risposta a distanza di Marco Gaspari:

« Playoff sono così. Ogni gara è un capitolo diverso, lo sappiamo benissimo. Sappiamo anche che andiamo a giocare in un palazzetto caldo, contro una grande squadra come Chieri che avrà voglia di rivalsa. Dopo una positiva Gara 1, per noi l’obiettivo è prepararci al massimo, cercando di approcciare meglio la sfida rispetto al confronto di domenica. Abbiamo subìto un gap iniziale che non possiamo permetterci un’altra volta, quindi massima concentrazione e attenzione. Si riparte dallo zero a zero iniziale, perché quello che conta è vincere la serie. Per farlo dobbiamo costruire il successo un pezzo alla volta, partendo con la giusta aggressività ».

Una E-Work Arena a piena capienza per trascinare la Unet E-Work Busto Arsizio in una Gara 2 da dentro o fuori contro la Savino Del Bene Scandicci. Un anno fa, le bustocche si trovarono di fronte una situazione simile ma anche estremamente diversa: in Gara 1 fu sconfitta al tie-break in casa, e a Gara 2 le toscane replicarono lo stesso risultato al PalaRialdoli. Stavolta dovrà essere proprio il caloroso pubblico delle farfalle a dare la spinta in più ad una squadra apparsa spenta nell’appuntamento del weekend, soprattutto vista la crescita delle ragazze di mister Barbolini, migliorate sotto ogni punto di vista e con in bacheca anche una coppa europea. Il faro dell’attacco di mister Musso, Camilla Mingardi, presenta così l’incontro:

« Sappiamo bene che dovremo dare il massimo per riaprire la serie e che non sarà semplice: Scandicci ha dimostrato anche domenica di aver trovato un bell’assetto in campo. Nonostante questo ripartiamo da quanto di buono fatto nel secondo set in Gara 1 cercando di aggredire dal primo minuto anche con l’aiuto dei nostri tifosi. La carica del nostro pubblico sarà proprio l’arma in più che metteremo in campo, faremo di tutto per riaprire i giochi ».

Predica calma e concentrazione Massimo Barbolini:

« Si riparte come se fossimo 0-0. È stata una buona Gara 1 e ci siamo meritati sicuramente la vittoria giocando una buona partita, però come sappiamo i playoff possono girare e nel giro di quarantotto ore può davvero cambiare tutto. Troveremo probabilmente una Busto diversa, che giocherà meglio, e quindi anche noi dovremo fare qualcosa di più. Bisogna cercare di continuare a fare bene le cose che facciamo bene e migliorare in altre. Sicuramente sarà una partita difficile, anche perché al di là del valore dell’avversario la posta in palio è alta. La semifinale è un obiettivo che dobbiamo cercare di perseguire in ogni modo ».

PROGAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI DI FINALE-

Martedì 12 aprile ore 20.30 (Rai Sport + HD)-

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Brancati-Salvati



Mercoledì 13 aprile ore 20.30-

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Rossi-Verrascina

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Monza ARBITRI: Caretti-Brunelli



Mercoledì 13 aprile ore 20.30 (Sky Sport Arena)-

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Piana-Vagni

LE SERIE-

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-0

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze 1-0

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio 1-0

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 1-0