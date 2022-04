CONEGLIANO (TREVISO)- La Prosecco Doc Conegliano ha comunicato oggi che purtroppo, dopo il consulto odierno a Roma seguente alla ricaduta dell'infortunio al ginocchio destro, l'atleta Sarah Fahr, dopo domani dovrà essere nuovamente operata al legamento crociato dal prof.Mariani a Villa Stuart. Per la sfortunata giocatrice della nazionale, già ferma per quasti tutta la stagione a seguito dell'infortunio riportato in azzurro agli Europei, la stagione termina qui.