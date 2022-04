Perugia mette Dilfer in regia

PERUGIA – Dopo le convocazioni in azzurro di Guerra, Diop e Nwakalor per le atlete e di coach Matteo Bertini ed Andrea Giovi in panchina, rispettivamente secondo e terzo allenatore voluti dal CT Davide Mazzanti, in casa Bartoccini-Fortinfissi Perugia si torna a parlare di mercato con l’annuncio del nuovo acquisto Tori (Victoria all’anagrafe) Dilfer, in cabina di regia.

LA CARRIERA-

Figlia del campione NFL Trent Dilfer, la palleggiatrice statunitense classe 1999 originaria di Los Gatos in California, arriva con i suoi 180 centimetri per orchestrare le fila del gioco in maglietta nera. Muove i primi passi scegliendo il volley all’atletica leggera nella Valley Christian High School dal 2012 al 2016. Nella stagione 2017/2018 arriva a TCU (Texas Christian University) rimando per due stagioni dove conquista il terzo posto alla NIVC (National Invitational Volleyball Championship). Nel 2019 si trasferisce in Kentucky alla Louisville University dove completa il percorso di studi laureandosi in marketing, management ed amministrazione sportiva. Con i Cardinals conquista il due titoli ACC (Atlantic Coast Conference nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022) ed un terzo posto nella classifica generale nazionale NCCA (2021/2022), per lei anche premi individuali, come il titolo di miglior palleggiatrice ACC (stagioni 2020/2021 e 2021/2022) e miglior palleggiatrice del campionato NCAA (stagione 2021/2022). Dopo la laurea (nel 2022) Tori viene scelta per prendere parte alla Athletes Unlimited Pro League dove si mette in mostra nelle cinque giornate disputate.