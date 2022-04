Novara-Monza: chi sfiderà Conegliano ?

NOVARA- Chi raggiungerà Conegliano in Finale e avrà l’opportunità di giocarsi lo Scudetto della vivo Serie A1? Il quesito è ancora senza risposta, ma per conoscere la sfidante delle pantere basterà attendere poco più di ventiquattro ore (mercoledì ore 20.30, diretta Sky Sport Arena) quando, al PalaIgor, la Igor Gorgonzola Novara e la Vero Volley Monza scenderanno in campo per la “bella” di Semifinale Playoff. In Gara 1 la solidità delle zanzare ha fatto la differenza, mentre nel secondo confronto un’Arena infuocata ha trascinato le brianzole in modalità schiacciasassi: ora un’ultima, emozionante battaglia stabilirà chi tra le due formazioni otterrà il privilegio di lottare per il titolo a partire da sabato 30 aprile, con il Palaverde già pronto per ospitare il primo appuntamento della serie. Le ragazze di mister Lavarini auspicano di recuperare tra le mura amiche condizione, brillantezza e grinta, sperando di riavere al massimo della forma le attaccanti apparse spente in Gara 2 come Daalderop e Bosetti, di ritrovare ordine a muro con Washington e Chirichella e soprattutto di mettere Karakurt in condizione di far male, con Hancock a pungere al servizio. Il chiaro obiettivo della squadra di mister Gaspari sarà invece proseguire sulla scia tracciata in casa, con Stysiak e Larson sugli scudi e Danesi e Rettke fondamentali a muro e in attacco grazie alla regia di Orro e all’ottimo lavoro difensivo di Parrocchiale.

Il commento per Novara è affidato al direttore generale Enrico Marchioni:

« Sapevamo che sarebbe stata una serie equilibrata e con l’eccezione di un paio di set, finora lo è stata in tutto e per tutto. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa, davanti ai nostri tifosi, ma sappiamo che servirà soprattutto una grande prestazione, all’insegna della lucidità e della pazienza. Ci saranno momenti a noi favorevoli e dovremo sfruttarli, altri meno favorevoli e dovremo avere la capacità di rimanere in partita. La differenza la faranno i dettagli e dovremo essere bravi a portare dalla nostra parte gli episodi decisivi, come è successo in Gara 1 ».

Queste invece le parole di coach Gaspari:

« La cornice dell’Arena è stata emozionante per tutti noi, una spinta importante che ha permesso alle ragazze di portare a casa un successo fondamentale. Obiettivo di Gara 3? Pensare un punto alla volta, perché è una partita nuova. Nessun rimpianto quindi per Gara 1 e nessun pensiero al risultato di Gara 2. Si riparte daccapo, visto che giocheremo un nuovo match. Se dopo Gara 1 dovevamo migliorare in battuta e ricezione, così non dobbiamo rilassarci dopo Gara 2. È una partita secca, chi vince va in Finale: dobbiamo pensare solo a fare bene le nostre cose, mettendo la stessa qualità vista dell’ultimo confronto, consapevoli che di fronte troveremo una formazione molto forte ».

SEMIFINALE GARA 3 PLAY OFF SCUDETTO GARA 3-

Mercoledì 27 aprile ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Monza ARBITRI: Zanussi-Zavater

LE SERIE DI SEMIFINALE-

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino del Bene Scandicci 2-0

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Monza 1-1

LA FINALE SCUDETTO – IL PROGRAMMA



GARA 1-



Sabato 30 aprile ore 20:30-

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara/Vero Volley Monza

GARA 2-

Martedì 3 maggio ore 20.30-

Igor Gorgonzola Novara/Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

GARA 3-

Sabato 7 maggio ore 20-30-

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara/Vero Volley Monz

EVENTUALE GARA 4-

Martedì 10 maggio ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara/Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Coneglian

EVENTUALE GARA 5-

Sabato 14 maggio ore 20:30

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara/Vero Volley Monza