L'Olimpia Teodora Ravenna rinuncia all'A2

RAVENNA- La notizia è di quelle che fanno male a tutto il movimento della pallavolo italiana. L’Olimpia Teodora Ravenna, gloriosa società che ha firmato pagine di storia indelebile del nostro volley vincendo undici scudetti consecutivi dall’’81 al ‘91, due Coppe dei Campioni, una Coppa del Mondo e 6 Coppe Italia, ha ufficializzato la propria rinuncia al prossimo campionato di A2 Femminile. Probabilmente il club ripartirà dalla B1. Le dimissioni del presidente Paolo De Lorenzi e la difficoltà a reperire le risorse per affrontare un campionato oneroso (occorrerebbero almeno 500.00 euro) hanno consigliato, a malincuore, la società a ridimensionare i propri programmi. Per la ripartenza c’è l’idea di unire le forze con la Teodora Torrione, neo promossa in B1, per allestire una rosa competitiva che punti soprattutto sulle giovani del vivaio dei due club. Non è la prima volta che il club si vede costretto a rimensionare i propri programmi. La speranza di tutti è che la società che ha rappresentato il nostro volley nel mondo, possa presto tornare al ruolo che le compete e che merita.