Ilenia Moro sarà il libero di Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Dopo cinque anni a Trento arriva alla corte di Michele Marchiaro, nel prezioso ruolo di libero, la giovanissima Ilenia Moro . Giocatrice dalle grandi qualità nei fondamentali di seconda linea, ricezione e difesa, Ilenia rappresenta la prima grande novità in casa Pinerolo, attiva in questi giorni sul mercato per la costruzione del nuovo roster che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A1.

LA CARRIERA-

Nata a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, il 5 febbraio del 1999 Ilenia Moro ha militato per diverse stagioni nel Le Ali Padova, prima nel settore giovanile poi in prima squadra (B1). Nel 2016, a Bassano disputa ancora una stagione in B1 con il Volley Bruel per poi fare il salto di categoria l’anno successivo approdando alla Delta Informatica Trentino (A2). Dopo tre campionati nella serie cadetta, nel 2020 il libero veneto conquista la promozione in A1 e la Coppa Italia di serie A2 guidando poi la seconda linea gialloblù per altre due stagioni nella massima serie nazionale (2020-2022). Nel corso della sua carriera vanta anche un collegiale con il Club Italia e, nelle finali nazionali under 16 del 2015 con Le Ali Padova conquista il secondo posto e il premio come miglior giocatrice della manifestazione.

LE PAROLE DI ILENIA MORO-

« Sono super contenta della chiamata di Pinerolo e dell’opportunità che mi viene offerta. Dopo cinque anni a Trento era venuto per me il momento di cambiare. Pinerolo è una società che ho sempre seguito in A2 e non nascondo che nei playoff ho fatto il tifo proprio per voi. Sono piena di nuovi stimoli e non vedo l’ora di cominciare e conoscere le mie nuove compagne. Ringrazio tutti della fiducia che spero di contraccambiare e dare il massimo e farmi conoscere al più presto a tutti, società, staff, compagne e pubblico ».