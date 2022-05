La Roma ingaggia l'azzurra Giulia Melli

ROMA-Grosso colpo in entrata per la Roma Volley Club in vista della prossima stagione nella quale la squadra giallorossa vorrà tentare di tornare, dopo un anno di purgatorio, in A1. In giallorosso arriva Giulia Melli, schiacciatrice, 184 cm, 24 anni, nata a Mantova, attaccante potente, dotata di una battuta di grande efficacia, che si caratterizza per la grande energia che diffonde sul terreno di gioco e per la grande capacità di fare gruppo.