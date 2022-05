Casalmaggiore ha presentato Andrea Pistola

CASALMAGGIORE (CREMONA)- « Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano » questo diceva una canzone di Antonello Venditti ed è forse la frase più giusta in questo momento: il nuovo head coach della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore sarà Andrea Pistola, cercato nella prima stagione di Serie A1 di Casalmaggiore e arrivato sulle sponde casalasche del Pò per la stagione 2022/2023.