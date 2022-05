Gran colpo Novara: Anna Danesi

NOVARA- Il primo volto nuovo della Igor Volley è la centrale bresciana Anna Danesi : per lei un contratto biennale (scadenza giugno 2024) e il compito di affiancare le compagne di nazionale Cristina Chirichella e Sara Bonifacio in un reparto più che mai “tricolore”. Con lei, che si aggiunge alle conferme di Chirichella, Bosetti, Bonifacio, Battistoni, Fersino e Karakurt, salgono a sette le atlete sotto contratto per la prossima stagione sportiva del club azzurro.

LA CARRIERA-

Classe 1996, Danesi ha esordito giovanissima in A1, nel 2011-2012 con la maglia di Villa Cortese, dove è rimasta fino al 2012 prima di proseguire la propria crescita al Volleyrò prima (B1) e al Club Italia poi (tra A2, nel 2014-2015, e A1, nel 2015-2016). Passata a Conegliano nel 2016, con le gialloblù ha vinto due Scudetti (2018 e 2019), due Supercoppe (2016 e 2018) e una Coppa Italia (2017), lasciando poi le venete per passare a Monza. Con il club brianzolo in tre anni ha vinto una Cev Cup e si è aggiudicata per due volte il titolo di miglior muro del campionato (2020 e 2022).

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE IGOR GORGONZOLA ENRICO MARCHIONI-

« Erano anni che sognavo di riunire a Novara la coppia di centrali, asse portante della nazionale, con Anna ad affiancare Cristina e sono particolarmente felice e orgoglioso di esserci riuscito. Anna è diventata oramai una delle migliori al mondo nel suo ruolo ed è anche una ragazza seria, predisposta al lavoro e al sacrificio. Siamo contenti che abbia deciso di legarsi al nostro club e di condividere con noi questo nuovo ciclo e siamo convinti che possa dare un apporto importante alla squadra sia sul piano tecnico sia sotto il profilo del carattere e della personalità ».