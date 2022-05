Paola Egonu saluta Conegliano

CONEGLIANO (TREVISO)- Poche ma sentite parole affidate ad Instagram per salutare dirigenti, tecnico, compagne e tifosi di Conegliano. Un saluto che ha il sapore non di un addio ma di un arrivederci. Paola Egonu ha così voltato pagina, nella carriera e nella vita.

Queste le parole di Paola Egonu:

« Tutto passa, è vero, ma certe cose rimangono. Qui sono stata amata come in pochi altri posti e questo non lo potrò mai dimenticare. Questa è stata casa mia e credo che forse un po' lo sarà per sempre.

Grazie di tutto ».