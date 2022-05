Per Casalmaggiore il ritorno di Melandri e la riconferma di Braga

LE PAROLE DI ELLEN BRAGA-

« Ciao a tutti! E’ con grande felicità che sono qui a dirvi che farò parte della Vbc Casalmaggiore anche in questa stagione. Spero che possa essere una stagione incredibile per tutti noi piena di emozioni ed allegria…ci vediamo presto »

LE PAROLE DI LAURA MELANDRI-

« Sono felicissima di tornare a Casalmaggiore – dice Laura – perché, anche se ci sono stata solo un anno, mi sono trovata benissimo…mi sono sentita accolta da subito nella grande Famiglia Vbc e non vedo l’ora di iniziare per rivedere tutti voi. Ringrazio la società e lo staff per avermi voluto in questo progetto di cui condivido e appoggio in pieno l’ambizione. Il campionato italiano è una lotta ogni partita e ci auguro di riuscire a esprimere al massimo il nostro potenziale per arrivare il più in alto possibile, vi aspetto in Baslenga a presto! ».

Ellen Braga vestirà la maglia numero 12 mentre Laura Melandri si riprende la “sua” numero 9.