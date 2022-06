Sofia Renieri da Macerata a Pinerolo

LA CARRIERA-

Nata il 24 luglio 1997 a Lucca ha giocato fin da giovanissima tra le fila della Nottolini Volley Capannori, partendo dalle giovanili e arrivando, a soli 13 anni, in serie B1. Negli anni è diventata un tassello fondamentale della squadra toscana e nel 2020 ha fatto il salto di categoria approdando a Macerata in serie A2 vincendo la Coppa Italia. La passata stagione ha vestito i colori della Volley Hermaea Olbia, disputando un ottimo campionato chiuso con 387 punti.

LE PAROLE DI SOFIA RENIERI-

« Sono entusiasta all’idea di giocare in una società prestigiosa come Pinerolo. Ho avuto modo di conoscere l’ambiente due anni fa giocando contro questa squadra e mi ha subito ispirato molta serietà: quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato due volte ad accettare. Per me è la prima esperienza in categoria e sono euforica all’idea di confrontarmi con il livello della serie A1. Non vedo l’ora di poter conoscere tutti quanti personalmente ed iniziare a lavorare in palestra per raggiungere gli obiettivi prefissati. Vorrei rivolgere un saluto ai tifosi che hanno sempre sostenuto questa squadra e augurare a tutti noi che il sudore versato sia ricompensato con grandi sorrisi ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Sofia è una giocatrice che abbiamo seguito con grande attenzione due anni fa, dove fece una bellissima stagione a Macerata con la quale vinse anche la Coppa Italia. Quest’anno ad Olbia è stata tra le protagoniste che hanno portato la formazione sarda nei playoff, le sue qualità e la sua potenza contribuiranno ad alzare il livello qualitativo del roster per la prossima stagione ».