Raffaella Folie è una giocatrice di Monza

MONZA – Raphaela Folie sarà una giocatrice della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Da sempre tra le migliori centrali del campionato italiano, MVP della Supercoppa Italiana 2020, Folie, classe '91, è pronta a vestire la casacca della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley tra vivo Serie A1 femminile e CEV Champions League 2023. Chirurgica in attacco, solida a muro ma non solo: Folie incarna perfettamente il ruolo che ricopre, risultando, con la sua esperienza e classe, una pedina importante per la costruzione di un roster vincente. Il palmares conquistato con i club del resto parla per lei: in sei stagioni con Conegliano ha vinto 4 scudetti, 4 coppe Italia, 5 supercoppe italiane, 1 Mondiale per Club e 1 CEV Champions League. LA CARRIERA-

Raphaela Folie nasce a Bolzano ed inizia a giocare a pallavolo nella Caldaro Pallavolo, club di Caldaro sulla strada del vino, paese di cui è originaria. Dopo un'ottima stagione in Serie B2 nel 2017 con il San Giacomo Volley, si trasferisce all'ATA Trento, dove al termine del 2009 viene nominata miglior giocatrice della regione, oltre a concludere il campionato come best scorer (456 punti complessivi, con 335 attacchi, 106 muri e 15 ace). Nel 2009 viene ingaggiata dalla Trentino Rosa in Serie B1, arrivando alla Finale dei Play Off Promozione poi persa contro Matera. Nella stagione 2010-11, a 19 anni, passa all'Asystel Novara per la prima esperienza in Serie A1, poi a Villa Cortese in quella 2012-2013. Nella stagione 2013-2014 viene ingaggiata dal Volley Bergamo, poi passa alla LJ Volley di Modena nelle due successive. Nell'annata sportiva 2016-17 viene acquistata dall'Imoco Volley Conegliano, formazione con cui, in sei anni, vince tutto: quattro scudetti, l'ultimo qualche settimana fa al termine di quattro gare di Finale proprio contro la Vero Volley Monza, cinque Supercoppe italiane, venendo premiata nell'edizione 2020 come MVP, quattro coppe Italia, il Mondiale per club 2019 e la Champions League 2021.



NAZIONALE-

L'esordio in azzurro di Folie è datato 7 giugno 2011 (torneo di Montreux, Italia-Cuba 1-3), anno in cui la centrale di Monza entra nel giro della rappresentativa seniores e vince in Giappone l'Oro alla World Cup. Il suo palmares con la Nazionale, oltre all'Oro ai Giochi del Mediterraneo 2013, parla di una medaglia d'Argento, al World Grand Prix di Nanchino 2017, e un Bronzo al Campionato Europeo di Turchia, Polonia, Slovacchia e Ungheria 2019. Ha inoltre disputato una Olimpiade: Tokyo 2020 (eliminazione quarti di finale contro la Serbia).



LE PAROLE DI RAPHAELA FOLIE-

« Dopo sei anni a Conegliano penso che Monza sia il posto giusto per affrontare con molto entusiasmo una nuova avventura. Sono molto curiosa di vivere questo nuovo ambiente del Vero Volley, capace nelle ultime stagioni di crescere tantissimo. La Finale Scudetto contro Conegliano del resto ha dimostrato il valore di questo Club, organizzato e in grado di darci filo da torcere nella corsa Scudetto. Ho diversi amici che giocano al Vero Volley: la stessa Alessia Orro mi ha confermato che qui si trova benissimo. E' una realtà professionale, che risolve problemi e nella quale ci si aiuta, oltre ad avere un pubblico davvero fantastico. La Serie Finale è stata molto emozionante, con una cornice favolosa per il sold-out. Ero abituata a vivere emozioni del genere solo a Conegliano, che può vantare un pubblico meraviglioso, e non pensavo di ritrovarla anche in un altro palazzetto. Credo che l'Arena di Monza piena possa davvero essere l'ottavo giocatore in campo: per questo invito tutti i tifosi a venire numerosi a guardarci. Giocare la Finale Scudetto a Monza è stato fantastico e spero di poterla disputare nuovamente nella stagione che verrà ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Folie è un'atleta di altissimo livello che vanta una grande esperienza sia nel nostro campionato che a livello internazionale. E' sicuramente una delle migliori al mondo nel suo ruolo, per questo siamo orgogliosi che abbia accettato la nostra proposta. Sono sicuro che ci farà fare, assieme alle sue nuove compagne, un ulteriore salto di qualità ».