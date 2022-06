Pinerolo: dalla Polonia arriva Martyna Grajber

LE PAROLE DI MARTYNA GRAJBER -

« Giocare in Italia è sempre stato il mio sogno, nelle mie scelte ho sempre cercato un club con grande grinta ed energia e Pinerolo è sicuramente uno di quelli, lo ha mostrato durante la qualificazione per arrivare in A1. E’ molto importante per me far parte di un team determinato che ci mette passione, per questo ho scelto Pinerolo. Voglio salutare tutti i tifosi. Spero di poter fare una grande stagione ricca di emozioni e di vittorie. Farò del mio meglio per portare tanta felicità al club e al pubblico. Non vedo l’ora di entrare a far parte della squadra”.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Siamo felici di essere riusciti a portare a Pinerolo un’atleta del calibro di Martyna Grajber. E’ una schiacciatrice con esperienza in campo internazionali, dotata di grandi qualità tecniche, ci è piaciuta subito la sua energia e l’agonismo con cui scende in campo, sarà un’importante bocca di fuoco in chiave offensiva. Sono soddisfatto del lavoro fatto e della squadra che abbiamo allestito – continua Cicchiello – abbiamo lavorato per fare bene in ogni reparto ed essere all’altezza della nuova categoria ».