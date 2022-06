Yvon Belien da Firenze a Scandicci

LA CARRIERA-

Olandese di Weert, la carriera di Yvon Beliën inizia nel 2008 nel Ledûb, per poi passare, l’anno successivo al Peelpush: nella stagione 2011-2012 viene ingaggiata dal Weert, squadra della sua città in A-League, con cui resta per due annate vincendo due Supercoppe Olandesi. Nel 2013, a vent’anni, debutta nella nazionale maggiore del suo paese, disputando World Gran Prix ed i Campionati Europei, mentre a livello di club decide per la prima volta di trasferirsi all’estero sbarcando in Germania, nell’Aachen. Nel 2014 gioca il suo primo mondiale per poi venire ingaggiata dallo Schweriner, sempre in Germania, e nel 2015 approda per la prima volta in Italia, giocando due stagioni con la River Volley Piacenza e la Liu-Jo Modena, raggiungendo i playoff scudetto e la finale di Coppa Italia, oltre a debuttare in Champions League. Nel frattempo con la nazionale vince due argenti agli europei (nel 2015 e nel 2017), un bronzo al World Grand Prix (2016), e partecipa anche alle Olimpiadi del 2016 (chiuse al quarto posto), per poi, nel 2017, lasciare l’Italia per accasarsi in Turchia, dove rimane per tre stagioni: nella prima gioca col Bursa, nella seconda col Besiktas, e nella terza col Galatasaray, prima di tornare nuovamente in Italia per vestire la maglia de Il Bisonte Firenze. Con le toscane colleziona 28 presenze e 282 punti in 112 set giocati nella stagione 2021-2022, uscendo nei quarti di finale dei playoff scudetto contro Conegliano.

LE PAROLE DI YVON BELIEN-

« Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di giocare per Scandicci il prossimo anno. Speriamo che sia una bella stagione. Il livello del campionato sta crescendo di anno in anno, e credo che la prossima stagione sarà molto impegnativa dato che tutte le squadre si sono rafforzate. Sono molto felice di conoscere le mie nuove compagne di squadra e di lavorare con coach Massimo Barbolini ».