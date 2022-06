Imma Siressi è il libero di Vallefoglia

VALLEFOGLIA (PESARO)-Imma Sirressi, nata a Santeramo in Colle (Bari) il 19 maggio 1990, è la nuova stella che si aggiunge al firmamento delle Tigri Biancoverdi della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Gioca nell’importantissimo ruolo di libero e in questi giorni, seppure ufficialmente a riposo a casa, si sta allenando assieme alla mamma, Chiara Marsico, che ebbe un passato importante a Matera, dove Imma si è avvicinata alla pallavolo. « Per me è molto importante mantenermi in forma – esordisce, perché il valore di un giocatore deve vedersi nel corso di tutto un anno ».