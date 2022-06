Milanova torna in Italia, firma per Macerata

MACERATA -Sarà Nikol Milanova ad integrare il reparto palleggiatrici della CBF Balducci HR Macerata nella prossima vivo Serie A1. Per la regista bulgara classe 2002 un ritorno in Italia, dopo l'esperienza a Scandicci all'inizio della passata stagione, che ha concluso nella formazione ungherese della Fatum Nyíregyháza.

LE PAROLE DI NIKOL MILANOVA-

« L'Italia mi è rimasta nel cuore. Sono molto felice di tornarci con una squadra come la CBF Balducci. Macerata mi ha convinta sin da subito, sia per la squadra che si sta allestendo, sia per la guida tecnica di coach Paniconi e del suo staff ».