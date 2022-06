Macerata ingaggia Symone Abbott

MACERATA- Symone Abbott sarà una giocatrice della CBF Balducci HR Macerata per la prossima stagione in vivo Serie A1. Per la schiacciatrice statunitense classe 1996, Macerata sarà la seconda esperienza nella massima serie Italiana dopo l’esperienza nella stagione 2017-2018 con la Liu Jo Nordmeccanica Modena. Dopo di allora ha giocato gli ultimi anni in Saint Raphael Var Volley-Ball (Francia), Karayollar? Spor Kulübü (Turchia), Athletes Unlimited Pro League (USA), Grises de Humacao (Puerto Rico) e AO Thiras (Grecia).