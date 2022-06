Vittoria Piani rinforza Vallefoglia

LA CARRIERA-

Milanese, ha esordito nella pallavolo nel 2012 nelle formazioni giovanili dell’Amatori Orago. Nella stagione 2014-15 entra a far parte del Club Italia, che disputa il campionato di serie A2; gioca per tre stagioni, le ultime due in Serie A1. Cambia maglia nella stagione 2017-18, entrando nel roster della Uyba Busto Arsizio, con cui conquista la Coppa CEV 2018-19. L’anno dopo è passata alla formazione della Trentino Rosa, aggiudicandosi la Coppa Italia A2 e il premio di MVP dell’evento, e con la stessa squadra torna in A1. Nel suo palmares c’è anche l’oro ai Campionati del Mondo Under 18 nel 2015.

LE PAROLE DI VITTORIA PIANI-

« Vallefoglia è un’occasione per rimettermi in gioco e non potevo lasciarmela sfuggire il progetto sportivo mi ha convinto e non vedo l’ora di cominciare ».

LE PAROLE DEL TECNICO FABIO BONAFEDE-

« Vittoria è una ragazza con notevoli margini di miglioramento e che, nonostante la retrocessione di Trento, ha disputato un bellissimo campionato. Credo molto nelle sue potenzialità e nella sua crescita. Lei ha una grande attitudine al lavoro, un ottimo carattere. E poi è una giovane giocatrice italiana, che si incastra alla perfezione nel nostro progetto di squadra giovane e ambiziosa ».