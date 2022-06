Yana Shcherban al Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Ancora un arrivo per la Savino Del Bene Scandicci, che prosegue nella composizione del roster a disposizione di coach Massimo Barbolini per la stagione 2022-2023: questa volta è il turno della presentazione di Yana Shcherban , schiacciatrice russa classe 1989 reduce da una buona stagione in maglia Casalmaggiore. La spiker infatti, nel campionato 2021-2022, ha collezionato con la squadra allenata da coach Volpini 337 punti in 26 partite disputate, risultando la principale realizzatrice delle lombarde.

LA CARRIERA-

Nata a Frunze, nel Kirghizistan, schiacciatrice classe ’89, Shcherban esordisce nel massimo campionato russo a sedici anni tra le fila del Balakovsaja per poi vestire anche le maglie di Proton, Dinamo Krasnodar e, soprattutto, quella della Dinamo Mosca dal 2014 sino al 2021. Nell’ultima stagione l’approdo in maglia Casalmaggiore, squadra con la quale ottiene la salvezza al termine della regular season. Nel palmares di Shcherban troviamo tre campionati, una Supercoppa ed una Coppa di Russia, oltre che una Challenge Cup ed un oro europeo con la Russia nel 2015 ed un argento lo stesso anno nel World Gran Prix.

LE PAROLE DI YANA SHCHERBAN-

« Sono molto contenta di essere qui e di aggregarmi alla mia nuova squadra. Sono molto entusiasta in vista della prossima stagione e spero che raggiungeremo molti obiettivi. Cercheremo di raggiungere più vittorie possibile. A Casalmaggiore è stata una bella esperienza e mi sono trovata bene con il team e lo staff. I risultati non sono stati molto buoni come squadra ma per essere stata la mia prima esperienza all’estero è andata bene complessivamente. Ho testato un nuovo campionato, ho provato nuove difese ed attacchi, ed è stata una grande sfida per me. Voglio mettermi alla prova ulteriormente. Voglio divertirmi ancora e sono molto contenta di essere qui ».