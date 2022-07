Colpo grosso a Scandicci: arriva la cinese Zhu Ting

Con l’arrivo della forte giocatrice asiatica tutte le pedine sono ora disposte sulla scacchiera di coach Barbolini, che nel prossimo campionato avrà a disposizione un roster competitivo ed ambizioso, completato da quella che può essere tranquillamente considerata come la punta di diamante della nazionale cinese.

LA CARRIERA-

Ventisettenne originaria della provincia di Henan, in Cina, Zhu Ting è una schiacciatrice di 198 cm dotata di un’elevazione eccezionale e di grande varietà di colpi. Conosciuta come “Zhuper” (Soprannome che nasce dall’unione del suo cognome “Zhu” con l’aggettivo “Super”), è la prima giocatrice nella storia della FIVB a vincere due World Cup consecutive aggiudicandosi in entrambi i casi anche il titolo di MVP. Protagonista di una carriera ricca di successi, Zhu Ting ha infatti vinto la World Cup 2015 e quella 2019 venendo nominata MVP. Nel 2016 inoltre si è messa al collo la medaglia d’oro ai XXXI Giochi Olimpici di Rio 2016, risultando anche in questo caso come MVP della manifestazione.

LE PAROLE DI ZHU TING-

« Sono felice di unirmi alla Savino Del Bene Scandicci e non vedo l’ora di tornare in campo ».