Gaia Moretto torna a giocare a Trento

TRENTO -Dopo Fondriest e Michieletto, Trentino Volley accoglie tra le proprie fila un’altra giocatrice già molto nota agli appassionati locali di pallavolo femminile, avendo vestito nella stagione 2017/2018 la maglia di Trentino Rosa in Serie A2 e condividendo proprio con le future compagne Silvia e Francesca l’esperienza in gialloblù. Si tratta di Gaia Moretto . Centrale classe 1994, friulana di nascita ma veneta d’adozione, giungerà nel Club di via Trener dopo un percorso di primissimo livello, avendo militato nelle ultime quattro stagioni nella massima serie italiana. Nel roster gialloblù Gaia Moretto si aggiunge all’alzatrice Bonelli, alla centrale Fondriest e alla schiacciatrice Michieletto, giocatrici già ufficializzate nei giorni scorsi.

LA CARRIERA-

Salutata Trento nel 2018 Gaia ha infatti difeso i colori di società di spicco del panorama nazionale come Filottrano e Bergamo, ma soprattutto Conegliano e Monza, ovvero le due protagoniste dell’ultima finale scudetto. Un rinforzo quindi di lusso, che garantisce qualità ed esperienza al parco centrali della formazione di coach Stefano Saja: grazie ai suoi 192 centimetri, la posto 3 originaria di Latisana porterà in dote alla squadra gialloblù le sue abilità nei fondamentali del muro e dell’attacco, tornando ad esibirsi in quel campionato di Serie A2 che in passato l’ha vista formarsi ed imporsi nelle annate di Piacenza, Rovigo, San Giovanni in Marignano e, appunto, Trento.

LE PAROLE DI GAIA MORETTO-

« Devo ammettere che ancor prima di sapere che la società fosse interessata a me ero molto curiosa di scoprire e conoscere meglio questo nuovo progetto di Trentino Volley legato al mondo femminile, vista la storia e il blasone dimostrati in campo. Una volta concretizzatasi la possibilità di entrare a far parte di questo Club mi sono sentita fin da subito lusingata e onorata; conosciuti i protagonisti e i dettagli di questo progetto non ho esitato nello sposarlo con convinzione, consapevole delle enormi potenzialità che troverò in Trentino Volley ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

«Quello di Gaia Moretto è un altro gradito ritorno a Trento, ho sentito nella sua voce una grande determinazione ed entusiasmo nello sposare il nostro progetto. Si tratta sicuramente di una giocatrice di assoluto spessore per la categoria e sono convinto che possa trovare in questo Club le condizioni ideali per offrire un contributo importante ».