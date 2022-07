A Perugia arriva Martina Armini

PERUGIA - Continuano le novità in casa Bartoccini-Fortinfissi Perugia , Martina Armini è il nuovo libero a disposizione di coach Matteo Bertini. Originaria di Marino, classe 2002, cresce nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, avendo l’occasione di giocare diverse finali e conquistando i titolo nazionale Under-16 nel 2018 ed Under-18 nel 2019. Originariamente schiacciatrice è stata convertita a libero nel 2019 grazie ad un’intuizione del coach umbro Marco Mencarelli che l’ha convocata come libero nel Campionato Mondiale Under-18 in Egitto, dove ha conquistato la medaglia d’argento. Nella Stagione 2020/2021 ha giocato in A2 con il Club Italia, mentre nella scorsa ha vestito la maglia di Chieri. Nel 2021 insieme a Linda Nwakalor e Gaia Guiducci ha conquistato l’oro al Mondiale Under-20. Quest’anno è stata convocata per l’Europeo Under-21 che andrà in scena in Puglia (Cerignola ed Andria i palazzetti) da domani (Italia Ucraina alle ore 20.00) fino al 17 luglio, con ancora una volta al suo fianco Linda Nwakalor.

Le prime dichiarazioni di Martina Armini a commento del suo ingaggio: «Ho scelto Perugia perché ha un progetto ambizioso che punta a far bene con una squadra giovane, ma soprattutto ho fatto questa scelta perché fin da subito la società e l’allenatore mi hanno dato fiducia e questo mi ha fatto credere in questo progetto. Ogni anno il campionato di Serie A1 diventa sempre più competitivo ma questo non mi spaventa, siamo un gruppo abbastanza giovane e penso che tutte non vediamo l’ora di metterci in gioco e dimostrare quello che possiamo fare. Spero che questa stagione mi faccia crescere su tutti i punti di vista ma soprattutto spero di riuscire a dare il meglio, per le mie compagne e i tifosi, vorrei riuscire a trasmettere a tutti loro il mio entusiasmo. Sono già stata a Perugia ma non ho avuto modo di visitarla molto bene, sono sicura che quest’anno ci riuscirò. Quello che mi attira di più è di conoscere tutti quei prodotti per cui l’Umbria è famosa, non vedo l’ora di assaggiare tutti i piatti tipici».