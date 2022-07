Vallefoglia riporta in Italia Merete Lutz

LA CARRIERA-

Nella carriera dell’attaccante statunitense ci sono vittorie importanti nei campionati studenteschi nella NCAA Division dal 2013 al 2017, con la conquista del titolo nazionale nel 2016, mentre con la nazionale a stelle e strisce Under 20 è stata medaglia di bronzo del Campionato nordamericano nel 2012.

LE PAROLE DI MERETE LUTZ-

« Dopo tre anni trascorsi in Asia, ho desiderato fortemente di tornare in Europa per la prossima stagione. La mia stagione da professionista l’ho giocata a Cutrofiano, in A2, e mi sono subito resa conto di quanto sia competitiva la Lega italiana. Essere a Vallefoglia per me è una sfida importante e sono consapevole che andrò incontro a una stagione impegnativa, lo faremo con un gruppo di giocatrici di qualità, che non vedo l’ora di conoscere. Spero di dare il mio apporto e per farlo so anche che dovrò lavorare sodo, perché il gruppo è competitivo e che tutte abbiamo ben chiaro quali sono gli obiettivi della società ».

LE PAROLE DEL TECNICO FABIO BONAFEDE-

« Lutz viene a misurarsi con il campionato italiano dopo diverse esperienze in Asia e sono sicuro che si adatterà facilmente al cambiamento ambientale. Al tempo stesso, sono anche molto curioso di vedere come potrà adattarsi ai ritmi di gioco italiani ».