Si separano le strade di Cuneo e Pedullà

CUNEO- Si è interrotto ancor prima di cominicare il nuovo matrimonio fra la Bosca Granda Cuneo e Luciano Pedullà che con tanto entusiasmo aveva accettato di tornare sulla panchina al posto di Andrea Pistola. Il tecnico Pedullà hanno sciolto consensualmente il rapporto dopo nemmeno due mesi ed ancor prima che cominciasse il campionato. Non sono state rese note le cause dell'improvviso divorzio, nessuna delle due parti ha espresso commenti in merito. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente a Domenico Petruzzelli, già vice di Pistola, che aveva accettato di ricoprire il ruolo di assistant coach dello stesso Pedullà.