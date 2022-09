SCANDICCI (FIRENZE)- In seguito all’infortunio occorso e alla successiva visita specialistica effettuata, l’atleta Enrica Merlo, in accordo con il club, si è sottoposta oggi ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura alla mano sinistra, riportata nel corso dell’allenamento congiunto con la Bartoccini Fortinfissi Perugia dello scorso 16 settembre.