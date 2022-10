Lucille Gicquel operata al ginocchio

CUNEO-La Cuneo Granda Volley comunica che Lucille Gicquel, a seguito di esami clinici e strumentali che hanno evidenziato la rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro, in accordo con società e staff, nella giornata di martedì 11 ottobre è stata operata di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. L'intervento chirurgico, eseguito presso l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dal dottor Lucio Piovani, coadiuvato dall’équipe del reparto di Ortopedia, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Lucille Gicquel inizierà il programma di riabilitazione previsto per il rientro in campo.