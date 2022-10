Scandicci ingaggia Nicole Gamba

Nicole Gamba indosserà la maglia numero 6 della Savino Del Bene Volley.

LA CARRIERA-

Nata a Bergamo 2 giugno del 1998 ed ha iniziato la sua carriera in Serie B1, vestendo i colori della Bruel Bassano nella stagione 2013-2014. Dopo un’ulteriore annata di esperienza in B1 tra le fila del Junior Casale, Nicole ha fatto il grande salto in A1 venendo ingaggiata dalla LJ Modena. Dopo la prima esperienza nel massimo campionato, nel campionato successivo è approdata a Pesaro, militando in Serie A2 per una stagione, prima di fare ritorno in Serie A1 nel 2017-2018 con la maglia di Filottrano. Nelle ultime quattro stagioni Gamba ha invece giocato in Serie A2, affrontando tre campionati consecutivi con il CUS Torino ed uno con il Marsala Volley.