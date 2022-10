Chieri sbanca Cuneo e aggancia Scandicci

CUNEO-Continua il momento magico della Reale Mutua Fenera Chieri ’76: nel derby piemontese in casa della Cuneo Granda S.Bernardo, nel posticipo della 2a di andata, arriva il quinto 3-0 di fila della stagione delle collinari, dopo le tre partite di WEVZA Cup e l’esordio stagionale contro Casalmaggiore. Mai in discussione l’incontro, con le ragazze di coach Bregoli che hanno avuto la meglio in tutti i fondamentali. Ottima le gestione di Bosio, meritato MVP dell’incontro, che ha saputo gestire senza problemi le tre bocche di fuoco Grobelna, Cazaute e Villani, tutte con 14 punti realizzati. Senza storia il confronto a muro, con un netto 12-3 per le ospiti, frutto anche della puntualità delle centrali Mazzaro-Weitzel (5 blocks) e delle difficoltà in costruzione delle gatte, che chiudono con il 35% in attacco, sbagliando sul finale anche le più semplici situazioni. Un campanello d’allarme per mister Zanini, dopo la rimonta subita contro Vallefoglia, ma che va comunque contestualizzato in una situazione di infortuni pessima per le padrone di casa. Nella speranza di ritrovare presto l’organico al completo, hanno provato Kuznetsova (13) e Diop (12) a trascinare le compagne, ma senza successo.