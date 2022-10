Ruggito di Novara contro Scandicci

StefanoLavarini – in attesa del recupero di Poulter – schiera la diagonale Battistoni-Karakurt, Danesi-Chirichella al centro, Bosetti e Adams in banda e Fersino libero. Massimo Barbolini – grande ex della partita insieme a varie giocatrici della compagine toscana – deve fare a meno all’ultimo momento anche di Elena Pietrini, oltre a Zhu e Merlo, e sceglie quindi il sestetto composto dalla diagonale Malinov-Antropova, Belien-Alberti al centro, Sorokaite-Shcherban in banda e Castillo libero.

Le padrone di casa impongono il proprio gioco fin dalle prime battute, con Karakurt a fare la voce grossa in attacco senza trovare opposizione nella metà campo toscana. Barbolini cambia diverse pedine – dentro anche Di Iulio per Malinov in cabina di regia – ma non trova la reazione delle sue ragazze, ed il set scivola velocemente sul 25-17.

Il tecnico della Savino Del Bene riparte inserendo la neo arrivata Washington al centro – altra ex dell’incontro – e Mingardi in banda, ma Novara parte ancora spedita in avvio (11-4). Dentro anche Angeloni per le ospiti, e quest’ultimo ingresso risveglia le toscane, che piano piano si fanno coraggio e impattano la parità (13-13). Sembra finalmente di vedere una partita combattuta con botta e risposta da entrambe le parti, ma l’equilibrio regna decisamente poco, con l’ace di Battistoni che propizia la fuga finale gaudenziana sul definitivo 25-19.

La Igor riparte fortissimo come aveva iniziato i precedenti parziali, ed il set scivola facilmente nelle mani delle piemontesi, complici i tanti problemi – soprattutto in ricezione – di Malinov e compagne. Finisce 3-0 per le azzurre ( 25-18), con la compagine di Lavarini che scavalca proprio Scandicci in classifica e si porta momentaneamente al primo posto, in attesa delle partite della domenica che completeranno il terzo turno.

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Oggi grandi complimenti alle ragazze, non era facile affrontare questa partita, contro una grande squadra come Scandicci, in questo periodo della stagione; siamo ad inizio stagione, dobbiamo ancora trovare la condizione e non è facile giocare ogni tre giorni, lo si è visto anche a Pinerolo dove abbiamo faticato e giocato per ben cinque set. Brava Ilaria (Battistoni) in cabina di regia, ma brave tutte per l’atteggiamento dimostrato per tutto il corso della partita ».

Haleigh Washington (Savino Del Bene Scandicci)-« Non è facile trovare i giusti meccanismi in una squadra con così tante novità. Siamo ad inizio stagione e dobbiamo lavorare tanto per metterci in campo al meglio. E’ stato emozionante tornare qui a Novara per la prima volta da avversaria, ho tante amiche dentro e fuori dal campo, e faccio i complimenti a loro che han fatto una grande partita ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-17 25-19 25-18)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Chirichella 6, Battistoni 1, Bosetti 11, Danesi 8, Karakurt 16, Adams 11, Fersino (L), Varela Gomez, Ituma, Giovannini. Non entrate: Bonifacio, Cantoni, Carcaces, Bresciani (L). All. Lavarini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 9, Alberti, Antropova 7, Shcherban, Belien 6, Malinov, Castillo (L), Mingardi 6, Angeloni 2, Washington 2, Di Iulio 1. Non entrate: Guidi, Ting, Gamba (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Boris, Piperata.

NOTE –Durata set: 24′, 27′, 34′; Tot: 85′.