Conegliano devastante sul campo di Novara

NOVARA -Testa a testa nell’ anticipo della 9a giornata stasera a Novara dove la Prosecco Doc Conegliano ha affrontato nella “classica” del nostro campionato l’altra capolista l’Igor Gorgonzola delle ex Adams, Danesi e Fersino.Alla fine dopo la “solita” battaglia che aggiunge un capitolo alla sfida infinita tra il prosecco e il gorgonzola che ha caratterizzato le ultime stagioni, l’hanno spuntata meritatamente le Pantere della Prosecco DOC Imoco che dopo una prestazione autoritaria ora salgono solitarie in vetta alla classifica di A1, nell’attesa di affrontarsi di nuovo il 26 novembre a Firenze per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana.coach Lavarini parte con con Poulter-Karakurt, Danesi-Chirichella, Adams-Bosetti, libero Fersino. Sestetto gialloblù con Wolosz-Haak, Squarcini-Lubian, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro,

Il primo set conferma con il suo andamento incerto e spettacolare la forza di queste due formazioni, non per niente in vetta alla classifica, ma anche il fatto che le Pantere quando mettono le marce alte sono già difficili da battere per chiunque.

L’avvio è un incubo per la squadra di coach Santarelli che nei primi sette minuti di gara è già costretto a giocarsi entrambi i time out, tanta è la superiorità iniziale di Karakurt e compagne che volano 9-1 mettendo già (pare) una seria ipoteca sul primo set. Dopo un sussulto di Robinson Cook c’è ancora Novara a spingere con Chirichella, ma quando va in battuta Federica Squarcini sono dolori per la ricezione piemontese e il set inizia a cambiare padrone. Un ace e mezzo (chiusura di Lubian) della centrale toscana dimezza il gap (10-6). La turca Karakurt e l’ex Adams trasformano bene gli assist di Poulter e l’Igor resta avanti, ma arriva il primo muro (di Wolosz) per il -3 (12-9) che riapre i giochi. Isabelle Haak, dopo una serie di duelli tra De Gennaro e Fersino, ex compagne nel ruolo di libero, fa vedere una bella serie che tiene vicina la Prosecco DOC Imoco (16-13). Con pazienza le Pantere rosicchiano un punto alla volta, contrattacco di Robinson Cook per il -2 (16-14), poi errore di Adams dopo uno scambio lungo ed è 16.15.

Moki De Gennaro lotta su ogni pallone, ora il match è punto a punto e si combatte su ogni palla. Il pareggio arriva proprio dopo un’altra difesa della veterana gialloblù (18-18), che costringe coach Lavarini al doppio cambio, dentro Ituma e Battistoni. Ormai però le Pantere sono lanciate, la faccia completamente diversa rispetto alla partenza ad handicap, e con la classe di Isabelle Haak (attacco e un super ace) scappano via: 18-20. Il set però è ancora in bilico, Karakurt attacca da tutte le posizioni (12 punti nel set, ma saranno solo 15 alla fine) e pareggia di rabbia (22-22), ancora Haak mentre entrano De Kruijf e Gennari riporta avanti Conegliano (22-24) e si va al set ball. Proprio Haak (11 punti, 59% in attacco in un super primo set!) sbaglia sul set ball il suo unico pallone del set. Appuntamento solo rimandato, “Bella” Haak si riscatta nei punti successivi e la chiusura (25-27) è affidata al braccio sicuro di Robinson Cook (4 nel set), 1-0 per le Pantere.

Nel secondo set le Pantere subiscono il 2-0 delle padrone di casa, ma stavolta si riprendono subito e piazzano un perentorio 5-0 che costringe coach Lavarini a chiedere time out sul 2-5. La difesa e il contrattacco gialloblù procedono con grande efficacia, al resto ci pensano le mani di capitan Wolosz che con il suo gioco veloce regala su un piatto d’argento i punti della fuga a Robinson, Haak e Plummer. La californiana piazza anche l’ace, poi si iscrive alla festa anche Squarcini e il break diventa di 9-0, altro time out di coach Lavarini sul 2-9. Le Pantere non sbagliano nulla, l’Igor fatica e sul 3-12 entrano ancora Ituma e Battistoni, ma non basta. Le gialloblù marciano implacabili (65% in attacco nel set contro il 17% di Novara), Plummer va a segno con regolarità, Fede Squarcini colpisce al servizio e una Marina Lubian essenziale concretizza sotto rete ed è +11 (3-14). La Prosecco DOC Imoco domina fino al termine del set con Bosetti e compagne che non riescono ad alzare la teste fino all’impietoso 11-25 che chiude il secondo set.

Anche il terzo set è nella fase iniziale un monologo delle Pantere che trovano ancora un grande abbrivio dalle battute di Squarcini che o fa ace o ci va vicino (2-5). Anche Lubian dice la sua in prima linea ed è subito la squadra campione d’Italia a tenere in mano saldamente le redini del match. Capitan Wolosz continua a dare assist per Lubian, che si fa sentire anche a muro, applaudono i tifosi gialloblù: 2-7 ed è già allarma per l’Igor. Le padrone di casa non riescono ad arginare il ritmo della Prosecco DOC Imoco, che sembra una squadra già rodata e con i meccanismi ben oliati, capace di trovare soluzioni vincenti sempre diverse, ma ugualmente efficaci. Plummer, Haak, Robinson e le centrali si alternano a chiudere, mentre De Gennaro e Wolosz sono la spina dorsale dell’impianto di gioco gialloblù. A metà set è 10-14, poi anche se Poulter e compagne sembrano aver ritrovato ritmo Haak e Squarcini tengono avanti la Prosecco DOC Imoco con autorità: 14-18 e comincia a farsi sentire anche la potenza del muro gialloblù che mina ulteriormente la resistenza delle padrone di casa. Continua a funzionare tutto a meraviglia per la squadra di coach Santarelli che spegna la luce solo nei punti finali (da 20-24 a 23-24) prima di chiudere 23-25 con il punto finale di Isabelle Haak, MVP del match con 3 muri, 1 ace e il 53% in attacco. Conegliano porta a casa una solida e rapida vittoria nello scontro al vertice, un sonoro 3-0 per la Prosecco DOC Imoco sul campo dell’Igor Novara.

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (25-27 11-25 23-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 5, Danesi 5, Karakurt 15, Adams 8, Chirichella 6, Poulter, Fersino (L), Ituma 3, Varela Gomez 1, Battistoni. Non entrate: Bonifacio, Bresciani (L), Carcaces, Giovannini. All. Lavarini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lubian 7, Wolosz 1, Plummer 7, Squarcini 9, Haak 25, Robinson 12, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf. Non entrate: Pericati, Carraro, Gray, Bardaro (L), Furlan. All. Santarelli.

ARBITRI: Puecher, Verrascina.

NOTE-, Durata set: 28′, 19′, 26′; Tot: 73′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3600