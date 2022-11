Milano regola Vallefoglia in tre set

MONZA– Tre punti d'oro e sesto successo consecutivo ottenuti al termine di una performance sontuosa: si chiude con queste "buone nuove" il sabato sera della Vero Volley Milano. Nell'anticipo della sesta giornata di andata della Serie A1 femminile, a fare le spese della serata da urlo delle lombarde è la generosa Megabox Vallefoglia, arrivata all'Arena di Monza con la voglia di confermare il trend positivo delle ultime uscite ma incapace di imporre il proprio ritmo di fronte alle padrone di casa. Con le fiammate di Sylla e Thompson, Milano fa vedere subito di essere ispirata. Le ospiti si appoggiano alle invenzioni d'esperienza e qualità di Kosheleva, ma subito un bel break nella metà, guidato dai turni in battuta di Stevanovic e Folie, le marchigiane perdono contatto con il parziale e con tutto il match. Dal secondo set in poi, infatti, il gioco e l'intensità la dettano sempre le padrone di casa, con dei super turni in battuta ad agevolare la correlazione muro difesa (12 muri finali, 3 a testa di Stysiak, Stevanovic e Sylla) ed il contrattacco. Milano va sul 2-0 e approccia col piglio giusto anche il terzo, indirizzato sui binari giusti dalla metà in poi grazie ad una scatenata Thompson, illuminata da una meravigliosa Orro (MVP della sfida). A contorno di una serata da applausi degli oltre 2000 spettatori dell'impianto di viale Stucchi, il rientro dal primo minuto, nel ruolo di libero, di Beatrice Parrocchiale. Anche lei, con le sue puntuali difese, ha agevolato il successo delle rosa, ora attese dal turno infrasettimanale in Toscana contro Scandicci di mercoledì.

Gaspari schiera Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie al centro, Stysiak e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Mafrici sceglie Hancock-Piani, Mancini e Aleksic centrali, Kosheleva e D’Odorico bande e Sirressi libero. Break Vero Volley con Stysiak e Thompson sull’ottimo turno in battuta di Orro: 4-0. Kosheleva scuote le sue, poi errore Milano e le ospiti accorciano, 5-3, ma un muro di Sylla proprio sul principale termina offensivo ospite, spezza il filotto marchigiano (7-3). Due giocate d’astuzia di Piani coincidono con il meno uno Megabox, 7-6, Thompson piazza il mani e fuori, ma il muro di Piani su Sylla e la palla di D’Odorico valgono la parità (8-8). Filotto di quattro punti rosa (un muro a testa di Stevanovic e Stysiak su Piani, lampo di Sylla dopo l’errore di D’Odorico) a coincidere con l’allungo delle padrone di casa, 12-8 e Mafrici chiama time-out. Hancock di seconda intenzione, poi fast di Stevanovic e muro di Orro su D’Odorico a spingere le milanesi sul 15-10. Primo tempo di Folie, invasione a muro di Vallefoglia e fuga Vero Volley (17-11), brava a custodire il vantaggio, nonostante le accelerazioni di una scatenata Kosheleva, 18-14. Dentro Begic per Stysiak, poi due errori delle padrone di casa a valere il nuovo avvicinamento di Vallefoglia (19-16) e Gaspari chiama time-out. Fase della gara condita da qualche sbavatura da entrambe le parti, con Milano che si mantiene avanti (21-19) nonostante i tentativi di rientro di Vallefoglia guidata da D’Odorico. Dentro Lutz per Piani, ma Orro va a murarla dopo la diagonale vincente di Thompson: 23-19 per le lombarde e time-out Megabox. Stysiak in diagonale e Stevanovic con un ace chiudono il primo parziale, 25-19.



Nel secondo set in campo le stesse dodici di inizio gara. Break Vero Volley Milano con Stevanovic, l’errore di Piani e l’ace di Thompson, 5-2. Milano è solida in ricezione e a muro e batte molto bene con Sylla, allungando 10-4. Aleksic mura Stysiak dopo la giocata vincente di D’Odorico (10-6), ma la pestata di Piani dai nove metri, l’ace di Stevanovic ed il pallonetto di Stysiak regalano il 13-6 alle padrone di casa. Thompson e Stysiak (slash sul turno in battuta di Orro) spingono le lombarde sul 15-7. Dentro Lutz per Piani e Carraro per Hancock, ma Milano è devastante con le bordate di Stysiak e Thompson, le invenzioni centrali e velocissime di Folie ed i muri di Sylla (su Lutz), 20-8. Sylla a bersaglio, Piani spara out per due volte, poi ancora Sylla a murare Kosheleva ed è 24-9 Vero Volley. Thompson chiude il set, 25-10, per la Vero Volley Milano.



Lutz confermata per Piani nel terzo set, poi nessuna novità in campo rispetto ad inizio match. Break Vero Volley con due staffilate di Thompson, su perfetto invito di Orro, 6-4, brava ad andare a segno per il 7-5 delle sue. Lutz tiene in corsa Vallefoglia, ma l’errore dai nove metri di D’Odorico e la diagonale vincente di Thompson valgono l’allungo Milano, 9-6. Una scatenata Kosheleva, sia in attacco che a muro (su Sylla) tiene viva Vallefoglia, 11-9, ma Milano è bellissima e con gli assoli di Stevanovic e Thompson allunga 14-9. Sul turno in battuta di Sylla arrivano altri muri di Stevanovic su D’Odorico (16-11) e Mafrici la cambia con Papa. Ace di Sylla, fallo di Hancock: 18-11 ilano e time-out Vallefoglia. Rientra Piani per Lutz, poi muro di Papa e Mancini su Stevanovic, ma Stysiak prima piazza un bel mani e fuori e poi mura Papa (20-13). Finale tutto della Vero Volley, brava a sfruttare il vantaggio e a chiudere il set, 25-18, e la gara 3-0.

I PROTAGONISTI-

Alessia Orro (Vero Volley Milano)- « Stasera l'abbiamo vinta con l'attenzione. Sapevamo che sarebbe potuta essere una partita complicata, visto che Vallefoglia nelle ultime partite aveva giocato molto bene. Noi, però, siamo state davvero molto brave di testa, a fare le cose bene: ordinate nelle situazioni semplici, cosa che ci era mancata in passato, ed impeccabili nella correlazione muro-difesa. Stiamo trovando finalmente i nostri meccanismi, la nostra armonia, e sono felice di questo ».

Andrea Mafrici (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Nel primo set siamo riusciti a contenere il loro potenziale – spiega Andrea Mafrici a fine match -, poi abbiamo cominciato a ricevere male e, quando questo succede, si fa fatica contro qualsiasi avversario, figuriamoci con Milano. Loro sono cresciute, noi abbiamo fatto fatica a rientrare in partita ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MILANO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-19 25-10 25-18)

VERO VOLLEY MILANO: Orro 3, Stysiak 12, Folie 6, Thompson 16, Sylla 10, Stevanovic 11, Parrocchiale (L), Begic, Candi. Non entrate: Davyskiba, Camera, Negretti (L), Martin, Rettke. All. Gaspari.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: D’odorico 7, Aleksic 2, Hancock 1, Kosheleva 11, Mancini 2, Piani 6, Sirressi (L), Lutz 4, Carraro, Papa, Barbero. Non entrate: Ioni (L), Berti, Martinelli. All. Mafrici. ARBITRI: Zanussi, Simbari.

NOTE – Durata set: 30′, 21′, 25′; Tot: 76′.

MVP: Alessia Orro (Vero Volley Milano)

Spettatori: 2004