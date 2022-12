Perugia mette alla frusta Novara che vince soffrendo

PERUGIA- Anticipo della 9a giornata spettacolare al PalaBarton tra le padrone di casa della Bartoccini-Fortinfissi Perugia e l’Igor Gorgonzola Novara. Hanno la meglio le ragazze di coach Lavarini al quarto set, dopo aver visto lo spettro del tie-break ed essere riuscite a conquistare una frazione complicatissima, sotto 17-12 e con Poulter costretta ad uscire in barella. Ma è proprio nel momento più critico che, con l’ingresso di Battistoni, le zanzare si rialzano e dopo aver recuperato lo svantaggio, conquistano i tre punti in un finale al cardiopalma, con alcuni scambi bellissimi (su tutti il 24-23 di Perugia) che hanno mostrato la tenacia delle umbre in difesa. Novara risponde così alla caduta in Supercoppa Italiana, in attesa dell’esordio in CEV Champions League di martedì, mentre subisce un altro 3-1 Perugia dopo la sconfitta a Firenze.

Il primo set è sicuramente molto equilibrato e, nonostante qualche tentativo di fuga delle ospiti, si arriva fino al 20-20 in parità. Poi, sgasata decisiva di Novara per il 20-25 finale. A senso unico invece la seconda frazione, dominata dalle ragazze di coach Lavarini e che sembra indirizzare velocemente la partita dal lato delle piemontesi. Ma nel terzo set scende in campo un’altra Perugia: Lazic suona la carica, le zanzare diventano fallose e il match viaggia punto a punto. Allungo importante sul 23-19 per le padrone di casa, riprese sul 23-23 per un finale che sembra sorridere alle ospiti ma, prima un errore in battuta di Karakurt, poi un attacco out di Carcaces, rimettono tutto in bilico sull’1-2. Il parziale dà grande forza a Perugia, che anche nel quarto set parte in maniera convincente e mette in difficoltà Novara, trascinata da Lazic e Samedy fino al 18-14. Riscendendo da una contesa però, Poulter cade male ed è costretta ad uscire in barella. L’infortunio della compagna sembra risvegliare le zanzare, che rimontano e danno vita ad un finale thrilling, che si conclude ai vantaggi 26-28 in favore della formazione piemontese.

MVP dell’incontro Chirichella, che chiude con 14 punti (4 muri) come Bosetti, mentre la top scorer è Karakurt con 21 punti. Per le ragazze di coach Bertini, ottima partita di Samedy (15) e della giovanissima Gardini, ma è soprattutto la straordinaria abnegazione difensiva a permettere alle umbre di rimanere in partita sfiorando il tie-break.

I PROTAGONISTI-

Giorgia Avenia (Bartoccini Fortinfissi Perugia. « Abbiamo fatto bene oggi, ci siamo riprese e siamo riuscite ad avere una reazione anche dopo un secondo set che poteva tagliarci le gambe. Oggi si è vista la squadra, ma dobbiamo imparare a spingere di più quando siamo avanti. Speriamo di recuperare tutte le giocatrici il prima possibile, avremo sicuramente modo di lavorare in queste settimane per cercare di fare sempre meglio ».

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo avuto una bella reazione di squadra. Purtroppo c’è stato l’infortunio di Poulter nel quarto set, ma siamo rimaste lì anche se sotto nel punteggio e abbiamo continuato a lottare. Questo è un ottimo segnale per la squadra. Abbiamo dimostrato di essere tutte pronte e sul pezzo, conquistando tre punti importantissimi ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (20-25 15-25 25-23 26-28)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Gardini 14, Nwakalor 6, Samedy 15, Lazic 8, Polder 3, Dilfer 2, Armini (L), Avenia 3, Galic 2, Bartolini 2, Provaroni, Rumori. Non entrate: Guerra (L). All. Bertini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 14, Danesi 9, Karakurt 21, Carcaces 12, Chirichella 14, Poulter 2, Fersino (L), Battistoni 2, Giovannini 1, Ituma 1, Bresciani. Non entrate: Bonifacio, Varela Gomez, Adams (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Talento, Luciani.

NOTE –Durata set: 30′, 23′, 28′, 37′; Tot: 118′.

MVP: Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 530